RUVDS отмечает снижение популярности ОС Windows двое за три года

Хостинг-провайдер RUVDS фиксирует продолжающееся снижение спроса на виртуальные серверы, работающие под операционной системой Windows. Клиенты компании все чаще делают выбор в пользу альтернативных ОС семейства Linux, продолжая тренд, начавшийся в 2022-2023 гг. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

«Популярность Windows продолжает снижаться: в сентябре 2021 г. доля этой ОС составляла 54%, через год снизилась до 38%, а сегодня мы и вовсе говорим о доле в 25%. Таким образом, за три года востребованность этой ОС среди наших пользователей упала более чем в два раза. Конечно, это продолжение вектора на импортозамещение – выбор все чаще делается в пользу ОС, не зависящих от западных разработчиков. Мы ожидаем дальнейшего снижения доли Windows, но уже гораздо менее значительного – все еще значимая доля сервисов и систем опирается на ОС именно этого семейства, и вряд ли его популярность сойдет на «нет» окончательно в обозримой перспективе», – отметил генеральный директор хостинг-провайдера RUVDS Никита Цаплин.

Общее число виртуальных серверов, которые создали клиенты RUVDS, превысило отметку 850 тыс. Это показатель, достигнутый за восемь лет работы компании. Эта цифра учитывает как серверы, созданные на площадках внутри России, так мощности компании за границей – в странах Европы и ближнего зарубежья.