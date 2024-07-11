Со спутника-сервера RUVDS за год приняли более 600 тыс. пакетов данных

Спутник-сервер хостинг-провайдера RUVDS отработал ровно год на орбите Земли. За это время с аппарата, который преодолел расстояние в более чем 240 млн км, было получено свыше 600 тыс. пакетов данных. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

«Изначально мы не строили долгосрочных планов, ведь в этом проекте экспериментальным было все: от самого формата пико-спутника, а это аппарат габаритами 5х5х10 см, до вывода на орбиту с помощью пускового контейнера и задач по хостингу из космоса. Определенная доля риска сопровождала нас на каждом этапе, но, как мы видим сегодня, аппарат всё ещё активен и продолжает работать. К слову, станции по всей Земле приняли 630 тыс. пакетов данных с нашего спутника, а за время работы аппарат прошел по орбите 244 млн км – это свыше 5,5 тыс. витков», – сказал Никита Цаплин, генеральный директор RUVDS.

Миссия аппарата началась 27 июня 2023 г., когда пусковой контейнер спутником-сервером был доставлен на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б». Позже при выходе спутника из пускового контейнера возникла нештатная ситуация, приведшая к повреждению основного модуля памяти. Несмотря на это, 13 июля система воспроизвела резервную версию HTML-страницы, впервые в истории продемонстрировав возможности хостинга с орбиты. Позже с помощью спутника компания провела первые космические соревнования в области информационной безопасности, осуществила исследование кибербезопасности спутников и установила сигнал с сервером RUVDS в Арктике.