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Индексная книга (каталог) CNews*
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Филатов Григорий


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 В России растет спрос на виртуальные мощности. Часть его может исходить от хакеров 1
30.01.2025 Linx Cloud запустил сервис по обучению информационной безопасности из облака 1
20.01.2025 Linx получил сертификат PSI DSS версии 4.0 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Филатов Григорий и организации, системы, технологии, персоны:

LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 72 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11416 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16405 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29099 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21847 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30597 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1536 1
Кибербезопасность - Security Awareness - Управление навыками информационной безопасности - Осведомлённость сотрудников в области кибербезопасности - Киберграмотность - Кибергигиена - Цифровая гигиена - Безопасное поведение в интернете 321 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13022 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2894 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2058 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68221 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11749 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 980 1
Linx Cloud 60 2
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 207 1
Россия - РФ - Российская федерация 149227 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6441 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5994 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363200, в очереди разбора - 753941.
Создано именных указателей - 175884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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