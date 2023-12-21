RUVDS нарастил число серверов в полтора раза за два года .

Хостинг-провайдер RUVDS увеличил число серверов, находящихся в ее активе, в полтора раза с 2021 г. Парк оборудования компании достиг максимальных объемов за все время ее существования. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

«Закупка нового оборудования и расширение списка актуальных серверов – неотъемлемая часть нашей стратегии развития. Конечно, перебои с поставками, необходимость поиска новых вендоров и общая турбулентность на рынке в прошлом году внесли свои коррективы, но не повлияли на общий план. Сегодня я могу с уверенностью заявить, что мы не просто «выросли» в полтора раза по части количества, но еще и модернизировали более четверти оборудования», – сказал генеральный директор RUVDS Никита Цаплин.

Стратегия развития компании включает в себя не только обновление и увеличение парка оборудования, но и освоение новых рынков. Только в 2023 г. компания запустила площадки с вычислительными мощностями в Турции и Казахстане, а также начала предоставлять услуги аренды VPS-серверов на оборудовании, расположенном во Владивостоке. По состоянию на конец 2023 г. в активе RUVDS 15 дата-центров, семь из которых находятся за пределами России.

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RUVDS — российский хостинг-провайдер VPS/VDS серверов, основным направлением деятельности которого является оказание услуг IAAS корпоративного класса. Партнеры компании — АО «Финам», финансовая группа «БКС», Национальный расчетный депозитарий («Московская биржа»), АО «ВЦИОМ», АО «Телекомпания НТВ», VK, Gett, DCDaily и др. Компания располагает своим дата-центром уровня TIER 3 в городе Королев, а также семью гермозонами в России (две гермозоны в Москве и по одной в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке)