Разделы

Техника
|

RUVDS нарастил число серверов в полтора раза за два года .

Хостинг-провайдер RUVDS увеличил число серверов, находящихся в ее активе, в полтора раза с 2021 г. Парк оборудования компании достиг максимальных объемов за все время ее существования. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

«Закупка нового оборудования и расширение списка актуальных серверов – неотъемлемая часть нашей стратегии развития. Конечно, перебои с поставками, необходимость поиска новых вендоров и общая турбулентность на рынке в прошлом году внесли свои коррективы, но не повлияли на общий план. Сегодня я могу с уверенностью заявить, что мы не просто «выросли» в полтора раза по части количества, но еще и модернизировали более четверти оборудования», – сказал генеральный директор RUVDS Никита Цаплин.

Стратегия развития компании включает в себя не только обновление и увеличение парка оборудования, но и освоение новых рынков. Только в 2023 г. компания запустила площадки с вычислительными мощностями в Турции и Казахстане, а также начала предоставлять услуги аренды VPS-серверов на оборудовании, расположенном во Владивостоке. По состоянию на конец 2023 г. в активе RUVDS 15 дата-центров, семь из которых находятся за пределами России.

Андрей Врацкий, CEO eXpress: Просто мессенджер никому не нужен. Важна экосистема
Маркет

***

RUVDS — российский хостинг-провайдер VPS/VDS серверов, основным направлением деятельности которого является оказание услуг IAAS корпоративного класса. Партнеры компании — АО «Финам», финансовая группа «БКС», Национальный расчетный депозитарийМосковская биржа»), АО «ВЦИОМ», АО «Телекомпания НТВ», VK, Gett, DCDaily и др. Компания располагает своим дата-центром уровня TIER 3 в городе Королев, а также семью гермозонами в России (две гермозоны в Москве и по одной в Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке)

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вадим Петросян, ITFB Group: Интеллектуальные системы позволяют банкам сокращать стоимость процесса обработки документов на 80%

В России создается единая база данных IP-адресов: «Нужно охранять цифровой периметр страны»

Self-service BI-система: почему все ее хотят

Microsoft облажалась – девять лет разработки пошли прахом. Перспективная технология оказалась пустышкой

Роман Дементьев, «АТБ Электроника»: Необходимость перехода ключевых отраслей на российскую электронику — и вызов, и зона роста для отечественных компаний

Бывшего главреда журнала «Хакер» и топ-менеджера Group-IB экстрадируют в Россию, хотя США хотели забрать его себе

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального пылесоса Dreame Z10 Station — космическая станция чистоты в доме

Лучшие мобильные приложения для караоке: выбор ZOOM

Обзор HIPER ProView SB2701: оптимальный 4K-монитор для серьезной работы

Показать еще

Наука

Почему Земля за 17 лет наклонилась почти на 80 сантиметров к востоку?

Тоньше фотона: изобретен самый миниатюрный волновод для передачи света

Углерод — признак жизни на спутнике Юпитера?
Показать еще