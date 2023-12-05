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RuVDS начинает продажи VPS в Telegram

Хостинг-провайдер RuVDS запускает магазин-бот в Telegram. Новое решение, уже доступное пользователям, позволяет как создавать новые, так и управлять существующими серверами прямо в интерфейсе мессенджера.

В нем предусмотрен конфигуратор VPS, возможность выбрать готовый тариф. Процесс создания сервера можно отслеживать напрямую в мессенджере, также реализована возможность доступа ко всей необходимой информации о выбранной конфигурации и справочным материалам.

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«Это новый опыт, который мы находим чрезвычайно полезным как для текущих клиентов, так и для тех, кто только рассматривает возможность работы с RuVDS. Через наш магазин в Telegram можно зарегистрировать аккаунт, создать и оплатить сервер, просмотреть список и получить данные о текущих серверах – и всё это не покидая мессенджер. Разработка чат-бота заняла около двух месяцев, но уверен, что наши усилия себя оправдают, и этот новый механизм взаимодействия с ресурсами компании будет более чем востребован», – отметил генеральный директор RuVDS Никита Цаплин.

Для получения доступа к личному кабинету используется публичный API, с помощью которого опытные пользователи могут реализовать свои собственные приложения, в том числе ботов. В этом году компания перешла на новую версию API, который написан в соответствии со спецификацией OpenAPI. Этот подход имеет различные преимущества, в частности, позволяет пользователям быстро получать базовые реализации клиентов с помощью генераторов. Разработка API продолжается, компания планирует постепенно добавлять новые функции.

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