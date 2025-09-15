Разделы

Цветков Олег


УПОМИНАНИЯ


15.09.2025 Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации 1
08.09.2022 Система «1C:ITIL» ускорила обработку обращений 2000 пользователей «1С» в холдинге «ТаграС» 1
31.01.2007 Дело ковровского форума: в суд вызывают губернатора 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Цветков Олег и организации, системы, технологии, персоны:

8737 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС Татбурнефть УК - ТаграС-Бизнессервис - Таграс-ТрансСервис 16 2
Татнефть 234 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 345 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 346 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5678 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3408 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55227 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6072 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33008 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11086 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70687 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16482 1
Управляемость - Manageability 1866 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4443 1
ISO/IEC 20000 - стандарт для управления и обслуживания ИТ-сервисов - СУСИТ - Системы управления ИТ-сервисов 55 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21991 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5094 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7092 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3319 1
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 325 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 391 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4289 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 808 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2032 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13106 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31303 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16705 1
ITIL - IT Infrastructure Library - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 419 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25247 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3384 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13222 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13175 1
Dial-up - диалап - коммутируемый удаленный доступ 429 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3080 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1290 1
1С:ITIL 19 1
Татнефть - ТаграС-Холдинг - ТаграС-коннект - ТаграС.Digital 1 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
СТУ Business Studio 17 1
1С-Коннект - БухгалтерФон Сервис 12 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2383 1
Ташлыков Дмитрий 6 1
Годовицын Михаил 1 1
Харузин Дмитрий 1 1
Виноградов Николай 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 851 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 170 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7795 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9734 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2548 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1487 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19844 1
Экономический эффект 1160 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53917 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2027 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8108 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2964 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7196 1
УлГТУ ФГБОУ ВО - Ульяновский государственный технический университет 8 1
