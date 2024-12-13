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Абитуриенты, студенты и преподаватели вузов получат быстрые и точные ответы благодаря GigaChat

На вопросы абитуриентов, студентов и преподавателей университетов ответит специализированный ИИ-помощник. Умный Telegram-бот создан на базе самой мощной и точной нейросетевой модели Сбербанка GigaChat MAX в партнерстве с российскими высшими учебными. Доступ к модели открыт для компаний любого масштаба через облачный API.

Вузовский ИИ-помощник находит нужную информацию на интернет-ресурсах университетов и моментально отвечает на вопросы, связанные с поступлением, учебным процессом или административными задачами. Такая поддержка особенно важна во время приемной кампании, сессии или адаптации студентов. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

ИИ-помощник уже доступен абитуриентам, студентам и сотрудникам СПбГУ, РАНХиГС, РГУ СоцТеха, СПбПУ, БФУ им. И. Канта, УлГТУ, КубГАУ и КГТУ — эти учебные заведения первыми подключились к проекту. Позднее планируется подключение и других российских высших учебных заведений.

Абитуриентам умный Telegram-бот поможет найти необходимую информацию по поступлению, заселению в общежитие и будущему обучению.

Он же поможет студентам быстрее разобраться в специфике учебного процесса и внеучебных мероприятий, узнать, какие стипендии есть в университете, что делать, если не сдал зачет, и какие карьерные перспективы ожидают их после окончания обучения.

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Техника

Для сотрудников и преподавателей ИИ-помощник автоматизирует поиск информации на сайте, найдет нужные документы, ответит на организационные вопросы — например, о том, как получить справку об обучении или как ассистенту стать старшим преподавателем.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Генеративный искусственный интеллект поможет абитуриентам, студентам и преподавателям вузов экономить время, оптимизировать рутинные дела и фокусироваться на главном — обучении и развитии. Умный ИИ-помощник на основе GigaChat сделает информацию более доступной и ответит практически на любые запросы пользователей об учебном процессе. Это еще один шаг на пути к цифровизации российского образования. Мы рады делиться инновационными наработками с университетами, внедрять передовые технологии в высшем образовании и развивать ИИ-компетенции у студентов и преподавателей».

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