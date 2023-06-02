«Ростелеком» и УАЗ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере цифровизации

«Ростелеком», интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, и Ульяновский автомобильный завод, специализирующийся на производстве полноприводных легковых и малотоннажных грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости, заключили соглашение о сотрудничестве.

Документ подписали старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» Валерий Ермаков и генеральный директор УАЗа Алексей Спирин.

Компании намерены совместно заниматься вопросами цифровизации автопроизводителя: внедрять цифровые технологий в производственные процессы, взаимодействовать в сфере применения импортонезависимых решений, решать задачи безопасности производств.

«В сотрудничестве с Ульяновским автозаводом мы переходим от оказания традиционных услуг связи к внедрению отраслевых решений. Новый уровень взаимодействия позволит совместно решать технологические задачи предприятия и повышать эффективность бизнес-процессов. “Ростелеком” становится основным цифровым партнером крупнейших российских компаний и помогает бизнесу строить долгосрочные планы развития», — отметил Валерий Ермаков, старший вице-президент по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома».

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«Производство автомобиля сочетает в себе технологию и глубокие бизнес-процессы. Совместно с компанией “Ростелеком” мы намерены работать над развитием цифровых сервисов, направленных на повышение эффективности и безопасности производства, а также управление внутризаводской логистикой», — сказал Алексей Спирин, генеральный директор УАЗа.

В рамках подписанного соглашения «Ростелеком» и УАЗ планируют модернизировать устаревшие системы связи и внедрять системы управления и мониторинга внутризаводского транспорта.