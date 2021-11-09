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Выручка «Роснано» за 9 месяцев 2021 года увеличилась почти в 6 раз

Компания «Роснано» опубликовала финансовую отчетность за 9 месяцев 2021 г. по РСБУ.

Ключевые показатели: выручка: рост в 5,9 раз до 22,2 млрд руб.; валовая прибыль: рост в 5,3 раз до 15,3 млрд руб.; прибыль без учета процентных расходов: рост в 4 раза до 14,3 млрд руб.; чистая прибыль: 2,9 млрд руб.; расходы на управление снизились на 1 млрд. руб.

Положительная динамика обусловлена в том числе инвестиционным доходом от проектов ветрогенерации. «Роснано» продолжит развивать ESG-направление в рамках программы поддержки генерирующих мощностей ВИЭ на горизонте 2025-2035 гг.

Существенное негативное влияние на финансовые результаты «Роснано» продолжает оказывать высокий уровень долговых обязательств, накопленных в период до 2021 г.

«Несмотря на то, что менеджмент компании третий квартал подряд демонстрирует стабильные положительные результаты по выручке и прибыли, остаются факторы, сдерживающие развитие. Речь об исторически сложившихся обязательствах. Начисленные процентные расходы за 9 месяцев 2021 г. составили 11,5 млрд руб. Стратегическая задача менеджмента на ближайшие месяцы – снижение уровня долговой нагрузки, сформированной до начала 2021 г.», – сказал заместитель председателя правления по экономике и финансам УК «Роснано» Максим Сахаров.

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