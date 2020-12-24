Eaton представила второе поколение ИБП Eaton 93PM G2

Eaton представила второе поколение источника бесперебойного питания (ИБП) Eaton 93PM. Модульная масштабируемая конструкция устройства позволяет наращивать мощность и защиту электропитания в соответствии с потребностями бизнеса — и это при самой низкой общей стоимости владения (TCO) в своем классе.

Защита, безопасность и обеспечение непрерывности бизнеса являются основными приоритетами ИБП 93PM G2. Технология HotSync, отвечающая за синхронизацию работы нескольких ИБП без прямой информационной связи, и технология HotSwap, обеспечивающая возможность горячей замены силовых модулей, повышают доступность и надежность устройства; встроенные функции безопасности снижают электрический риск и риски, связанные с кибербезопасностью; удаленный мониторинг обеспечивает дополнительную защиту.

Модульные и масштабируемые конструкции ИБП обладают гибкостью, высокой производительностью и экономичностью. Они позволяют заказчику выбрать именно ту мощность, которая ему необходима, и постепенно наращивать ее в соответствии с потребностями бизнеса. Мощность ИБП легко, эффективно и своевременно наращивается без отключения питания устройства благодаря модулям питания с возможностью горячей замены. При добавлении модулей с шагом 50 или 60 кВА не требуется останавливать систему и затрагивать критическую нагрузку.

«Модельный ряд 93PM всегда был ориентирован на два фактора: общую стоимость владения и максимально возможную доступность, — говорит Раббе Йоханссон, менеджер по продукции Eaton, регион EMEA. — Второе поколение развивает успех модельного ряда 93PM. В новых устройствах предусмотрены модули кибербезопасности, модули питания с горячей заменой и решение Eaton EnergyAware, которое позволяет продвигать альтернативные источники энергии и возвращать часть затрат на электроэнергию в виде прибыли обратно в ЦОД. В совокупности новые функции помогают повысить производительность и доступность и снизить эксплуатационные расходы».

ИБП 93PM G2 предназначен для обеспечения бесперебойной работы предприятий и критической инфраструктуры. Доступность системы повышается за счет технологии HotSync. В традиционных ИБП потеря связи между устройствами приводит к переходу на байпас, снимая нагрузку с системы резервного питания. HotSync устраняет риск образования единой точки отказа и повышает надежность инфраструктуры.

Кибербезопасность обеспечивается за счет подключения ИБП к сети через гигабитную сетевую карту (Network-MS) и карту Industrial Gateway от Eaton — первые в отрасли коммуникационные карты, получившие сертификаты кибербезопасности IEC 62443-4-2 и UL 29001-1.

Для обеспечения дополнительной доступности и безопасности ИБП Eaton 93PM G2, как и все трехфазные ИБП премиум-класса от Eaton, оснащены предварительно спроектированными, протестированными и установленными компонентами для соблюдения нормативов и безопасной эксплуатации. Это более выгодно, чем установка внешних устройств защиты.

У модели Eaton 93PM G2 самая низкая совокупная стоимость владения в своем классе благодаря встроенным ведущим технологиям Eaton, которые позволяют экономить, снижать эксплуатационные расходы и даже приносить доход. Высокий КПД в режиме двойного преобразования (до 97%) снижает эксплуатационные расходы и затраты на охлаждение. При замене ИБП прошлого поколения на Eaton 93PM G2 инвестиции возвращаются в течение 2-3 лет. Технология Eaton Energy Saver System (ESS) увеличивает КПД до уровня выше 99%, а Eaton Variable Module Management (VMMS) помогает достичь высокой эффективности даже в условиях малой нагрузки, которые типичны для резервированных систем ИБП.

Технология Eaton EnergyAware повышает окупаемость и конкурентоспособность ИБП 93PM G2. Она позволяет беречь окружающую среду и более широко использовать альтернативные источники электроэнергии. Такое решение положительно влияет на социальную ответственность корпораций и обеспечивает экономию и дополнительный доход бизнесу за счет отданной в сеть электроэнергии. EnergyAware работает безопасно и не влияет на защиту критической нагрузки.

ИБП Eaton 93PM G2 поддерживает программное обеспечение Eaton Intelligent Power Management (IPM) для мониторинга и управления ИБП как частью инфраструктуры электропитания и ИТ. Техническое обслуживание и поддержка осуществляются новой функцией удаленного мониторинга от Eaton, которая входит в стандартную комплектацию устройства и позволяет быстро реагировать на любые угрозы для ИБП, связанные с энергопотреблением или кибербезопасностью.

Новые ИБП 93PM G2 появятся в России в феврале 2021 года.