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OCS Distribution и Eaton объявили о начале сотрудничества

Ритейл Дистрибуция Техника

Eaton и OCS Distribution объявляют о начале сотрудничества. В ассортименте дистрибутора появится весь портфель оборудования производителя, начиная от простых однофазных ИБП и заканчивая комплексными решениями для обеспечения качественного электропитания и распределения электроэнергии на объектах коммерческого строительства, промышленности, ЦОД, ВИЭ.

«Сотрудничество с одним из ключевых дистрибуторов ИТ-оборудования, компанией OCS Distribution, позволит расширить сеть партнеров, предоставив сервис и техническую экспертизу даже в самых отдаленных регионах России. Это важный шаг в реализации нашей стратегии, направленной на обеспечение комплексного подхода в проектах любой сложности в соответствии с постоянно возрастающими требованиями наших заказчиков», – сказала Елена Миронова, генеральный директор Eaton в России и Казахстане.

«Компания Eaton помогает решать своим клиентам сложные проблемы в сфере управления энергией. OCS помогает региональным компаниям развивать бизнес с лучшими мировыми производителями, а их клиентам помогает получать лучший мировой опыт. Широта продуктового предложения OCS, мощные сервисы компании, экспертиза и компетенции – все это в совокупностью с современными решениями от Eaton приобретает особую ценность для тысяч российских реселлеров. Совместными усилиями с новым вендором мы сможем обеспечить самые требовательные запросы в сферы защиты и управления энергией», – отметил Дмитрий Клешнин, вице-президент OCS Distribution.

С появлением бренда Eaton в портфеле OCS Distribution ожидается увеличение складской доступности оборудования во всех городах России. Партнеры получат дополнительные возможности для реализации проектов в различных сегментах рынка.

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