«Касперский» увеличил выручку, несмотря на изгнание из США и проблемы в Китае

«Лаборатория Касперского» раскрыла итоги своей деятельности в 2020 г. Несмотря на пандемию коронавируса, она сумела нарастить выручку в сравнении с 2019 г., и значительная ее часть, 22% пришлась на Россию. Доля США упала до 15% из-за действий американских властей, и в целом компания впервые с 2016 г. раскрыла свою региональную статистику.

Коронавирус «Касперскому» нипочем

Компания «Лаборатория Касперского» впервые за четыре года опубликовала региональную структуру выручки. Как сообщили CNews представители компании, доля ее продаж в Северной Америке в 2020 г. составила 15%, в России – 22%.

В сравнении с показателями 2016 г. положение дел с продажами в этих регионах у «Лаборатории Касперского» значительно изменились – четыре года назад на США в них приходилось 24,3%, а на Россию – лишь 13,3%. В Европе, пишет Vtimes, все осталось приблизительно на прежнем уровне – 38% в 2020 г. против 36,5% в 2016 г.

Суммарная выручка компании за 2020 г., на который пришлась мировая пандемия коронавируса, достигла $703,9 млн, что на 2,8% больше в сравнении с итогами 2019 г. За последние четыре года это один из наиболее высоких показателей – большую выручку ($712,3 млн) компания получила в только 2018 г.

«Лаборатория Касперского» также отчиталась о росте продаж в большей части регионов присутствия (сумма продаж, net sales booking). Так, в Латинской Америке этот показатель подскочил на 15%, в регионе МЕТА (на Ближнем Востоке, в Турции и Африке) – на 14%, а в Европе – на 6%. В Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе результаты сравнимы с показателями 2019 г., тогда как в России зафиксирован 16-процентный рост (в рублевом эквиваленте).

Другие достижения «Лаборатории» и планы на будущее

Представители «Лаборатории Касперского» сообщили CNews, что 2020 г. стал одним из самых успешных за всю ее историю (летом 2021 г. ей исполнится 24 года). В сегменте В2В (business to business) она показала 13-процентный рост суммарных продаж, а в В2С (business to client) – 4%.

COVID-19 не навредил бизнесу "Лаборатории Касперского"

Такие достижения в B2B-секторе, по данным компании, обусловлены в первую очередь продолжающимся ростом в сегменте крупного бизнеса (+23%) и в сегменте новых перспективных решений и технологий, защищающих от самых сложных киберугроз, — так называемом non-endpoint (+27%). В России рост продаж в этих сегментах составил соответственно 28% и 25% в рублевом выражении. Рост В2С-сегмента обусловлен в первую очередь онлайн-продажами, которые за год подскочили на 3%. В то же время продажи коробочных решений по всему миру сократились на 13% по всему миру, как пишет Telegram-канал «Нецифровая экономика».

Компания также отчиталась и о продажах конкретных продуктов. Например, в России решения Kaspersky Industrial CyberSecurity и Kaspersky Fraud Prevention, а также специализированные сервисы компании продавались лучше на 39%, 63% и 70% соответственно (в рублевом эквиваленте) на фоне результатов 2019 г.

В 2020 г. каждый четвертый рубль из своих расходов «Лаборатория» потратила на разработку ПО. В 2024 г. компания собирается расширить свое подразделение исследований и разработок, пишет «Нецифровая экономика».

Пандемия коронавируса на численность сотрудников компании не повлияла – сокращения в ней не проводились, и к началу 2021 г. ее штат насчитывал почти 4100 человек.

Проблемы «Касперского» в Северной Америке

Резкое за последние четыре года снижение доли Северной Америке в суммарной выручке «Лаборатории Касперского» – это следствие действий, развернутых против компании властями США. В сентябре 2017 г. бывший президент страны Дональд Трамп (Donald Trump, оставил пост в январе 2021 г.) распорядился удалить решения «Лаборатории Касперского» из сетей госорганов США в течение 90 дней. Всего в госорганах США на тот момент было установлено ПО «Лаборатории» на несколько сотен тысяч долларов.

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«Лаборатория Касперского» ответила на действия американских властей иском, который она подала в декабре 2017 г. в федеральный суд округа Колумбия. Компания обратилась с призывом отменить требование администрации бывшего президента. В мае 2018 г. этот иск был отклонен, но «Лаборатория» без промедлений обжаловала судебное решение.

Распоряжение Трампа привело к тому, что в ноябре 2018 г. «Лаборатория Касперского» отменила свои планы по открытию новых офисов в США. Она собиралась запустить их в Лос-Анджелесе и Чикаго.

В последние годы определенные трудности в развитии бизнеса в США «Лаборатории Касперского» обеспечивали и крупные американские компании, в том числе и Apple. Как сообщал CNews, она препятствовала продвижению приложения для родительского контроля Kaspersky Safe Kids, заставляя «Лабораторию» убрать из него все ключевые функции, чтобы соответствовать требованиям Apple. В марте 2019 г. разработчики направили жалобу на Apple в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС), на основании которой 8 августа 2019 г. ведомство завело дело против американской корпорации о признаках нарушения ч. 1 ст. 10 закона о защите конкуренции.

В Китае тоже не все гладко

С противостоянием властей «Лаборатория Касперского» сталкивается и в Китае. CNews писал, что в августе 2014 г. КНР запретила иностранным разработчикам поставлять защитное ПО в правительственные учреждения страны. «Лаборатория» тоже оказалась в черном списке, наряду с Symantec.

В сентябре 2016 г. «Лаборатория Касперского» смогла вернуться на рынок поставок в госсектор Китая, но детали возобновления сотрудничества с китайской стороной остались неизвестными. Представитель компании Юлия Кривошеина заявила тогда «Ведомостям», что возврат компании в список поставщиков ПО для госсектора Китая стал результатом длительных переговоров с властями страны.

В начале марта 2020 г. «Лаборатория Касперского» закрыла все свои офисы на территории КНР, отправив сотрудников работать на дому. На этот раз данные меры были связаны не с властями страны, а с пандемией коронавируса COVID-19 – вирус начал свое шествие по миру в декабре 2019 г. с китайского города Ухань. Несмотря на это, по результатам 2020 г. доля Азиатско-Тихоокеанского региона, в который входит и КНР, в суммарной выручке «Лаборатории Касперского» составила 10%. В 2016 г. она находилась на уровне 6,1%.