Шмойлов Дмитрий
|16.12.2024
|Исследование CNews Analytics и «Лаборатории Касперского»: как российские компании защищают свои ИТ-системы в облаке 1
|06.06.2022
|Пользователи свободного ПО в России под угрозой. В нем найдены опасные вирусы-шифровальщики 1
Шмойлов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
|МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 74 1
|Крок - Croc 1777 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
|CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 201 1
|GitHub 814 1
|Осорин Максим 10 1
|Донин Александр 1 1
|Сергеев Михаил 108 1
|Мылицын Роман 110 1
|Журавлев Александр 15 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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