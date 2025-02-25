Лагутина Евгения
|25.02.2025
|Система расследования инцидентов Staffcop интегрировалась с SIEM-системой «Лаборатории Касперского» для усиления защиты данных 1
|12.07.2022
|«Крок» и «Лаборатория Касперского» объединили усилия для противодействия киберугрозам 1
Лагутина Евгения и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 142 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 4918 1
|Крок - Croc 1777 1
|Заикин Андрей 31 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145478 2
|СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14152 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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