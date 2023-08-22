Аналитика «МТС Red»: активность сбора информации о действиях посетителей веб-сайтов выросла вдвое с 2021 года

Центр инноваций Future Crew компании «МТС Red», дочерней организации МТС в сфере кибербезопасности, сообщил о результатах исследования веб-трекеров. По данным аналитиков, количество активаций веб-трекеров на интернет-сайтах, которые посещали абоненты МТС в первом полугодии 2023 г., выросло на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. и более чем в два раза по сравнению с первым полугодием 2021 г. Аналитики Future Crew отмечают, что хотя сбор такой информации позволяет интернет-пользователям получать более целевые рекламные предложения, многие могут отключить данную функциональность веб-сайтов.

Веб-трекеры – это программы, встраиваемые в код интернет-сайтов для сбора информации о действиях пользователя. Они автоматически активируются, когда пользователь заходит на сайт, и могут собирать такую информацию как адреса электронной почты, учетные данные для входа, платежные реквизиты, предпочтения поиска, продолжительность пребывания пользователей на веб-сайтах, данные о местоположении, тип используемого устройства, загруженные приложения и так далее. Основной целью веб-трекинга является монетизация собранной информации – целевая реклама с учетом интересов пользователей, оптимизация сайта под предпочтения посетителей и т.п.

В первом полугодии 2023 г. было зафиксировано почти 47 млрд активаций трекеров на сайтах, которые посетили абоненты МТС, что составило 4% от всего объема обращений абонентов МТС к веб-ресурсам. За шесть месяцев 2022 г. количество таких активаций достигло 40 млрд, а в первом полугодии 2021 г. – всего 21 млрд.

При этом объем сгенерированного трекерами трафика сокращается – в среднем за первые 6 месяцев 2023 г. этот показатель составил 326 ТБ, что на 11,5% меньше того же периода прошлого года. Аналитики Future Crew объясняют тренд возможной оптимизацией трекеров, которая позволяет собирать не всю доступную информацию о пользователях, а только ту, которая будет полезна владельцам сайтов. Также это может быть связано с изменением поведения людей в интернете вследствие блокировки ряда веб-ресурсов.

«326 ТБ пользовательских данных – это объем, аналогичный 81 млн копий «Войны и мира» в формате Microsoft Word. По сути собираемая веб-трекерами информация помогает сделать различные товары и сервисы ближе к интересам пользователей. Однако не всем нравится, когда их данные используют для таргетинга рекламных предложений. Поэтому тем, кто волнуется о своей приватности в интернете, стоит задуматься о применении соответствующих инструментов для блокирования веб-трекеров», – сказал директор по управлению данными центра инноваций Future Crew компании «МТС Red» Кирилл Малков.

При посещении веб-страницы в среднем активируется 21 трекер. Количество запускаемых на сайте трекеров зависит от тематики ресурса. Больше всего – 32 трекера – в среднем активируется на страницах новостных сайтов, за ними следуют интернет-магазины (26 трекеров), видео-хостинги (22 трекера), социальные сети и ИТ-ресурсы (18 трекеров).