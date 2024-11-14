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МТС будет обучать сотрудников с помощью цифровых аватаров

МТС сообщила о тестировании цифровых аватаров на основе искусственного интеллекта, которые заменят лекторов образовательных курсов. Решение позволит в три раза увеличить скорость производства и обновления лекционного материала. В следующем году обучение с помощью цифровых аватаров пройдет больше 3 тыс. человек.

Пилотный проект был реализован во внутреннем периметре компании — первым продуктом с цифровой копией преподавателя стал онлайн-курс по разработке на языке GO в центре развития ИТ-экспертизы «МТС Тета». Затем решение было масштабировано для программы развития региональных HR-команд телеком-бизнеса МТС. Аватары руководителей сопровождали участников обучения на протяжении всего учебного курса.

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Цифровые аватары были разработаны Центром инноваций Future Crew. Они снижают стоимость производства контента за счет уменьшения времени съемки лекторов. Также цифровой аватар позволяет быстрее создавать больше качественного контента: всё, что нужно для записи видеоурока с аватаром, — подготовленный лектором текст. Технология дает возможность привлекать к участию в проектах топ-руководителей, учитывая при этом их плотный график. Человеку достаточно записать короткие образцы видео, из которых в течение нескольких минут будет создан его аватар. После этого можно генерировать видео с аватаром на любом языке — технология самостоятельно переведёт обучающий видеоконтент на иностранный язык без участия переводчиков.

«Мы активно используем искусственный интеллект для более эффективной и интересной работы сотрудников, например, ИИ-ассистенты помогают программистам писать код, готовить тексты, искать и анализировать информацию. С помощью цифровых аватаров мы сможем улучшить процесс подготовки лекционного материала для сотрудников. На создание видеокурса может уходить до четырех месяцев, больше всего времени занимает процесс подготовки спикера, съёмки материала и его монтаж. Новая технология дает возможность упростить процесс производства, при этом слушателей курса будут сопровождать хорошо знакомые им эксперты», — сказала вице-президент по управлению персоналом компании МТС Лариса Бодягина.

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