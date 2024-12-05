В платформе CICADA8 ETM появился модуль защиты репутации

Центр инноваций Future Crew, входящий в МТС сообщил об обновлении платформы CICADA8 ETM. Платформа управления уязвимостями и цифровыми угрозами CICADA8 ETM помогает компаниям в реальном времени мониторить текущий уровень защищенности внешнего периметра, в динамике отслеживать ИТ-активы, бороться с теневыми активами и контролировать безопасность цифрового периметра. Теперь в платформе доступен модуль защиты бренда, включающий в себя поиск и блокировку фишинга, мониторинг утечек и негативных кейсов в СМИ и социальных сетях.

Направление «Антифишинг» позволяет проводить поиск и блокировку фишинговых сайтов по 1000+ доменным зонам и выявлять страницы, имитирующие бренд компании. Платформа не только обнаруживает опасные ресурсы, но и мониторит готовящиеся фишинговые кампании. Собственная разработка с применением машинного обучения для распознавания и классификации фишинговых ресурсов делает процесс еще более эффективным.

В направлении «Утечки» осуществляется поиск утечек конфиденциальной информации как в открытых, так и в закрытых источниках: в публичных базах данных, приватных чаты и форумах, на теневых ресурсах. Кроме того, в платформу внедрены инструменты для валидации чувствительной информации, которые способны находить связи между утечками и сотрудниками компании.

Платформа CICADA8 ETM теперь также отслеживает негативные упоминания в СМИ и социальных сетях. Направление «Защита в СМИ» помогает выявлять черные PR-кампании и анализировать тональность упоминания бренда, что позволяет своевременно реагировать и минимизировать возможные риски. С помощью «Защиты в СМИ» компании также могут следить за тональностью публикаций о конкретной персоне — например, из числа топ-менеджеров.

Доступный к 2026 г. объем рынка управления уязвимостями в РФ компания оценивает в 8 млрд руб. К 2026 г. CICADA8 ETM планирует заработать 1,2 млрд руб.

«Для нас было важно, чтобы платформа CICADA8 ETM позволяла выстроить индивидуальный бизнес-процесс управления уязвимостями, и мы это реализовали. Основной массив атак на компании осуществляется с использованием уязвимостей, фишинга и утечек информации. Мы объединили данные об угрозах в одной платформе, а теперь к ним добавилось управление репутационными рисками через упоминания в СМИ и социальных сетях. Все отслеживаемые метрики отображаются на едином дашборде, который можно настраивать по запросу, что обеспечивает полную видимость всех внешних цифровых угроз», — сказал CTO CICADA8 Алексей Кузнецов.