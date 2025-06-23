«Рентли.Тех» успешно прошла кибериспытания по защите персональных данных

Компания «Рентли Технологии» («Рентли.Тех»), разработчик экосистемы цифровых сервисов и программного обеспечения для индустрии автопроката, сообщила об успешном прохождении независимой экспертизы в сфере информационной безопасности на предмет защиты персональных данных. «Рентли.Тех» стала одним из 70 участников, выбранных для кибериспытаний из более чем 1 тыс. запросов от финансовых, ИТ, e-commerce-, производственных и сервисных компаний.

На протяжении трех месяцев, с 20 января по 20 апреля 2025 г., «Рентли.Тех» участвовала в программе «Кибериспытание» на площадке Standoff365, которая объединяет более 20 тыс. белых хакеров. Развитие индустрии белых хакеров играет критическую роль в выявлении уязвимостей технологий, программного обеспечения, приложений и ИТ-инфраструктуры компаний до того, как они будут использованы злоумышленниками. Оценка проекта «Кибериспытание» основывается на специальной методологии и работе экспертного совета, который контролирует проведение исследований без нанесения критического ущерба.

Испытания веб-сайта rently.tech проводились в целях выявления потенциальных уязвимостей в защите персональных данных клиентов компании. Веб-сайт rently.tech успешно выдержал тестовые кибератаки. Рисков в области кибербезопасности и сценариев реализации недопустимых событий выявлено не было, что подтверждает полученный 20 июня 2025 г. сертификат. Рентли.Тех вошла в 35% компаний, которые прошли испытание успешно.

Основатель и CEO «Рентли.Тех» Артурс Зантманс отметил, что защита персональных данных и ИТ-инфраструктуры – первостепенная задача бизнеса: «Успешное прохождение испытания говорит о высоком уровне защищенности персональных данных наших клиентов от киберугроз. Для «Рентли.Тех» вопрос информационной безопасности является приоритетным, и мы продолжим испытывать разрабатываемые нами цифровые продукты на предмет потенциальных уязвимостей. Это важно для обеспечения устойчивого роста и конкурентоспособности в условиях все более сложной и динамичной цифровой среды».

Напомним, что с 30 мая 2025 г. в России вступили в силу изменения в КоАП, ужесточающие наказания за утечку персональных данных и вводящие оборотные штрафы до 15 млн руб.