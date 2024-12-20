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Бурдело Иван



20.12.2024 Объектное хранилище разработки VK Tech получило сертификат ФСТЭК России 1
25.07.2013 Управляющий партнер "Астерос ИБ" перевел 20 сотрудников в "Практику Безопасности" 1
16.04.2013 Александр Чижов будет развивать информационную безопасность в «Астерос» 1
18.12.2012 «Астерос» полностью изменил свою структуру 1
11.12.2012 «Кабест» будет продвигать средства управления учетными данными от Intercede в России 1
22.11.2011 "Аэрофлот" создал современный высококлассный ситуационный центр 1
10.11.2010 «Кабест» развивает экспертизу по проектам с ИБ-решением MахPatrol 1
14.10.2010 «Астерос» оптимизировал систему обеспечения ИБ в «ТрансКредитБанке» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Бурдело Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 7
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 6
Астерос Консалтинг 64 2
Астерос Сервис 10 2
Астерос Инжиниринг 4 2
Cisco Systems 5114 1
Oracle Corporation 6688 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 1
NVision Group - Энвижн Груп 679 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Астерос Лабс 25 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 161 1
Прогресс ГК - Практика безопасности 43 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 235 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Газпром ПАО 1342 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 574 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 978 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Администрация города-курорта Сочи - органы государственной власти 24 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 171 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 2
Инжиниринг - технические консультационные услуги 420 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 362 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2954 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 908 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11615 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4749 1
СТО БР ИББС - Стандарт Банка России по обеспечению информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации 279 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1435 1
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 889 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2646 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 518 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
Видеокамера - Camcorder 2263 1
IWB - Interactive Whiteboard - Интерактивная доска 186 1
Видеостена - Video wall - система видеоотображающих устройств (проекционные видеокубы, плазменные или ЖК-дисплеи) 295 1
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 704 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 194 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1479 1
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2139 1
ИТ-аудит и мониторинг ИТ-инфраструктуры - Аттестация информационных систем - Technical audit - Технический аудит 302 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2115 1
Linux OS 9937 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1634 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 148 1
Microsoft Windows 15657 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 1
Черемных Андрей 29 2
Соколов Артем 45 1
Савельев Виталий 51 1
Вольпе Борис 91 1
Эренбург Михаил 39 1
Бяков Юрий 42 1
Максимов Юрий 26 1
Красовский Александр 29 1
Юргелас Мария 41 1
Ильин Николай 20 1
Чижов Александр 10 1
Николау Лев 10 1
Коношенко Сергей 9 1
Смолякова Ирина 2 1
Капитонов Валерий 1 1
Полонский Андрей 2 1
Слуцкий Илья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7424 1
Европа 21767 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 2
Энергетика - Energy - Energetically 5085 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2265 2
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 291 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4475 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1688 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 415 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
IDC - International Data Corporation 4910 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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