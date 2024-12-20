Бурдело Иван
Бурдело Иван и организации, системы, технологии, персоны:
|РЖД - Российские железные дороги 1903 1
|Газпром ПАО 1342 1
|Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
|ВТБ - ТрансКредитБанк 104 1
|Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
|Черемных Андрей 29 2
|Соколов Артем 45 1
|Савельев Виталий 51 1
|Вольпе Борис 91 1
|Эренбург Михаил 39 1
|Бяков Юрий 42 1
|Максимов Юрий 26 1
|Красовский Александр 29 1
|Юргелас Мария 41 1
|Ильин Николай 20 1
|Чижов Александр 10 1
|Николау Лев 10 1
|Коношенко Сергей 9 1
|Смолякова Ирина 2 1
|Капитонов Валерий 1 1
|Полонский Андрей 2 1
|Слуцкий Илья 2 1
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