VK Tech поможет разместить государственные информационные системы в облаке

VK Tech представил Secure Cloud, защищенную облачную платформу на базе VK Cloud. Продукт представляет собой изолированную облачную платформу, предназначенную для создания, развития, поддержки и масштабирования государственных информационных систем и информационных систем ПДн. Платформа предоставляет готовую вычислительную инфраструктуру для органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов, федеральных органов исполнительной власти и крупных компаний с высокими требованиями к обеспечению информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители VK.

Secure Cloud прошла оценку соответствия в виде аттестации по требованиям безопасности информации (аттестат соответствия №3740.00021.2024 от 16 декабря 2024 г.), предъявляемых к ГИС первого класса защищенности (К1) и ИСПД второго уровня защищенности персональных данных (УЗ2). Это подтверждает соответствие платформы требованиям нормативных документов ФСТЭК и ФСБ России в области защиты информации и готовность к размещению государственных информационных систем.

Решение разработано на кодовой базе облачной платформы VK Cloud, сертифицированной ФСТЭК России. Вся инфраструктура Secure Cloud построена на российском оборудовании, что обеспечивает ее полную импортонезависимость.

«Secure Cloud — подходящее решение для организаций, требующих максимального уровня защиты данных. Платформа отвечает необходимым требованиям в области ИБ и обеспечивает высокую защищенность от актуальных угроз безопасности благодаря своей архитектуре, изолированности, применению современных сертифицированных СЗИ и независимости от зарубежных вендоров. В ближайшем будущем мы планируем расширить ее функциональность, добавив возможность размещения в облаке объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) и платформенных сервисов (PaaS) для работы с КИИ», — сказал директор бизнес-сегмента B2G VK Tech Иван Бурдело.

Secure Cloud открывает новые возможности для эффективного управления данными, гарантируя их безопасность и соответствие государственным стандартам защиты информации. Решение призвано стать важным инструментом цифровой трансформации органов государственной власти, государственных информационных систем и ключевым элементом развития отечественной ИT-инфраструктуры.