«Нота» запустила экосистему продуктов в области информационной безопасности

Российский вендор «Нота» (холдинг «Т1») представил решение «Нота Купол», включающее четыре продукта в области информационной безопасности объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Экосистема закрывает основные потребности в обнаружении и предотвращении кибератак, обеспечивая соответствия требованиям регулятора, а также позволяет оперативно заместить ряд популярных систем зарубежных игроков, покинувших отечественный рынок.

«Нота Купол. Документы» — продукт класса SGRC (Security Governance, Risk Management and Compliance) предназначен для учета ИТ-активов и категорирования объектов критической информационной инфраструктуры. Инструмент автоматизирует инвентаризацию ИТ-активов, распределение объектов по значимости и формирование акта категорирования и модели угроз.

«Нота Купол. Управление» позволяет создать единый центр для управления сетевыми устройствами и межсетевыми экранами ряда отечественных и зарубежных производителей. Инструмент применим для компаний с распределенной сетевой инфраструктурой и используется для анализа политик безопасности и выявления аномалий. Помимо этого, продукт предлагает ИБ-специалистам рекомендации по их устранению. За обновление правил сетевой безопасности и унификацию требований отвечает «Нота Купол. Правила».

«Нота. Купол. Контейнеры» выстраивает систему защиты контейнерных сред разработки. Решение повышает отказоустойчивость разрабатываемых и используемых приложений, а также оптимизирует использование ресурсов и ускоряет выявление уязвимостей.

Также пользователям будут доступны услуги по ИБ-аудиту: исследование сети на наличие уязвимостей, тестирование на проникновение и подтверждение соответствия требованиям закона. Вендор планирует распространять продукты экосистемы через партнерскую сеть, в которую на данный момент входят 70 технологических игроков.

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«С уходом иностранных разработчиков, дефицит решений для защиты объектов критической инфраструктуры стал особенно ощутим. Открылась емкая ниша, в которой ранее российских разработчиков представлено не было. Благодаря опыту команды нам удалось за год с нуля сформировать полноценную экосистему, обеспечивающую защиту объектов и процесс взаимодействия с регулятором. Такими темпами через 5 лет мы планируем занять 10% рынка информационной безопасности, что сопоставимо с оборотом в 4 млрд руб.», — отметил Кирилл Булгаков, управляющий директор вендора «Нота».

«Перед началом разработки мы провели масштабные исследования рынка корпоративной безопасности, выявив классы ИБ-продуктов, в которых рынок нуждался больше всего. По каждому из направлений сформировали дорожные карты развития, учитывающие как текущие, так и потенциальные запросы заказчиков. Впрочем, уже сейчас мы прорабатываем вопрос экспорта нового класса решений в страны СНГ и государства Персидского залива — стратегически значимые для холдинга «Т1» рынки», — сказал Игорь Душа, директор портфеля продуктов «Нота Купол».