Холдинг «Т1»: российские ИТ-решения для машиностроения достигли технологической зрелости

Основой для ускорения трансформации российского машиностроения в ближайшие годы станут отечественные САЕ-платформы, комплексные решения в области информационной безопасности, а также импортонезависимые АСУ ТП. Об этих и других направлениях технологического развития отрасли рассказали Александр Собачкин, директор центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки холдинга «Т1», Алексей Харитонович, руководитель направления инженерного анализа и продуктовой разработки «Т1 Интеграция», и Игорь Душа, директор портфеля решений НОТА КУПОЛ. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Российские разработки «Т1» в сфере инженерного анализа CAЕ достигли уровня зарубежных платформ в части точности, а по скорости получения результата расчетов опережают их в несколько раз, что позволяет бизнесу решать сложные производственные задачи, – об этом рассказал Александр Собачкин, директор центра компетенций инженерного анализа и продуктовой разработки «Т1». Эксперт также отметил, что по направлению CAE стратегия холдинга подразумевает не просто импортозамещение, а импортоопережение, цель которого – дать отечественным предприятиям ПО, превосходящее западные образцы не только по техническим параметрам, но и по удобству в использования. «Отечественные ИТ-решения для машиностроительной отрасли достигли технологической зрелости по ряду направлений. Российские продукты легко интегрируются в бизнес-процессы, демонстрируют высокую эффективность и надежность, успешно заменяя зарубежные аналоги», – сказал спикер.

В ходе дискуссии, посвященной информационной безопасности, Игорь Душа, директор портфеля решений НОТА КУПОЛ, рассказал об организации безопасного удаленного доступа к станкам и оборудованию для обновления и обслуживания. Спикер подчеркнул, что для реальной защищенности производственных процессов необходим всесторонний подход, включающий шифрование канала связи, контроль надежных подключающихся устройств, многофакторную аутентификацию и многое другое. Так, например, экосистема продуктов и сервисов НОТА КУПОЛ обеспечивает комплексное решение задач по аудиту защищенности корпоративного ИТ-периметра, автоматической фиксации результатов по соответствию регуляторным требованиям к объектам КИИ.

Алексей Харитонович, руководитель направления инженерного анализа и продуктовой разработки «Т1 Интеграция», поделился экспертизой в области инженерного анализа и его применения в отечественном и зарубежном транспортном машиностроении. В ходе беседы спикеры говорили о вызовах импортозамещения, миграции на отечественные ИТ-продукты, опыте использования программных комплексов и систем моделирования на крупнейших предприятиях страны.

Холдинг «Т1» также представил свое CAE-решение – ПО, которое может использоваться для расчетов объектов любой размерности от чипа до изделий сложной геометрии в сборе в высокотехнологичных отраслях. Программное обеспечение предназначено для математического моделирования физических процессов и явлений, таких как течение жидкости и газа, теплообмен, тепловое и солнечное излучение, освещенность и заметность, электромагнетизм и механическая прочность – и их влияния на изделие. Разработкой продукта занимается команда «Т1 Интеграция» с привлечением ученых из академических институтов и университетов. Также был представлен импортонезависимый ПАК «СИЛАРОН» для управления технологическим процессом (АСУ ТП), который проходит тестовые испытания. ПАК будет полезен предприятиям с непрерывным производством в таких отраслях, как нефтехимия, нефтепереработка, тепловая электроэнергетика, химическая промышленность, металлургия, а также горно-обогатительным комбинатам.