Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения
|

Обновленная система «Нота Купол. Документы» ускорила создание модели угроз

Вендор «Нота» (холдинг Т1) расширил возможности «Нота Купол. Документы», системы для учета ИТ-активов и категорирования объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). В решении появилась функция автоматического формирования модели угроз, которая позволит компаниям оценивать актуальность опасностей, опираясь на добавленные редактируемые справочники.

В новых справочниках «Нота Купол. Документы» отражена информация об угрозах, способах их реализации, техниках и тактиках злоумышленников, выгруженная из банка данных угроз безопасности информации (БДУ) ФСТЭК. Кроме того, теперь компании могут редактировать и дополнять справочники, опираясь на собственные ресурсы и опыт.

В решении появились новые возможности для оценки рисков КИИ. После того, как ИБ-специалисты клиента провели предварительное сканирование системы, назначили активы (например, доменное имя, IP-адрес), оборудование и программы, они могут ранжировать угрозы по 10-балльной шкале. Отметки от 7 до 10 определяют, что кибератака актуальна, от 0 до 6 — нет. В результате экспертной оценки бизнес получает модель, где отражены значимые для системы риски — на ее основании легко определить необходимые ИТ-средства для комплексной защиты.

Дискуссия в метавселенной: ИИ, обмен данными и иммерсивные сценарии
ИТ в банках

Также обновленная платформа «Нота Купол. Документы» расширила сценарии работы с пользователями. Теперь специалистов можно привязывать к различным информационным системам, указывать роль, полномочия и субъекты для экспертов, добавляемых через сервера AD/ALD.

«Моделирование угроз всегда было непростой задачей, для осуществления которой особенно важно поддерживать документы в актуальном состоянии, чтобы они были рабочим инструментом, — сказал Игорь Душа, директор портфеля решений «Нота Купол». — Масштабное обновление решения удалось реализовать за квартал. Наши специалисты постарались найти баланс между автоматизацией и участием человека при создании модели угроз. Во втором полугодии этого года мы планируем развивать функции автоматизации проверки на соответствие требованиям безопасности целевых объектов в автоматическом режиме. Кроме того, в продукте добавится гибкая модель по настройке доступов к данным и возможностям пользователей».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Столичные «Россети» переходят на «1С» после многих лет работы на SAP

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

Microsoft удалила из Сети новую модель ИИ. Они забыли ее протестировать «на токсичность»

Вячеслав Золотарев, Университет Решетнева: Восприятие безопасности как целостной структуры станет «культурным кодом» ИБ-специалиста будущего

Сбербанк разрабатывает ERP-систему на замену SAP

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Организуем видеонаблюдение за дачным участком: лучшие готовые комплекты

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Обзор моноблока HIPER EXPERTCENTER D27: солидный универсал

Показать еще

Наука

Робот-медуза с электронным кардиостимулятором исследует океан и сообщает о находках

На дне российской шахты найдены уникальные термиты — они сохранились в янтаре возрастом 38 миллионов лет

На каком языке думают нейросети?
Показать еще
Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024 Российская неделя высоких технологий-2024. СВЯЗЬ-2024