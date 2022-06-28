InfoWatch ARMA выпустила новую версию промышленного межсетевого экрана

Компания InfoWatch ARMA, входящая в состав группы InfoWatch, выпустила новую версию промышленного межсетевого экрана нового поколения InfoWatch ARMA Industrial Firewall. В функциональность InfoWatch ARMA Industrial Firewall версии 3.7 добавлена поддержка OpenVPN-ГОСТ, расширен список поддерживаемых промышленных протоколов и стало удобнее работать с журналами логов.

Обновления, вошедшие в новую версию продукта, продиктованы требованиями регулятора: Приказы №17, №31, №239 ФСТЭК России и отраслевые стандарты об организации защищенного удаленного доступа. А также исключительным вниманием к запросам заказчиков, такими, как повышение удобства использования и добавление поддержки новых протоколов. В частности, речь идет об организации защищенных каналов связи между территориально распределенными филиалами и промышленными площадками объектов критической информационной инфраструктуры, увеличения количества анализируемых промышленных протоколов, а также расширения функционала модулей сбора и обработки логов.

В InfoWatch ARMA Industrial Firewall версии 3.7 встроены все эти возможности: Добавлена поддержка OpenVPN-ГОСТ, что позволяет пользователю включить шифрование каналов связи на базе сертифицированного ФСБ России СКЗИ. Пользователь может самостоятельно выбрать и настроить предпочитаемый тип шифрования каналов связи OpenVPN или OpenVPN-ГОСТ, а в журнале фильтровать логи по типу VPN. Также реализована возможность экспорта настроек выбранного типа VPN.

С целью расширения инспектируемых протоколов добавлена поддержка промышленного протокола KRUG, используемого в контроллерах и SCADA систем производства компании «НПФ „Круг“», что позволяет пользователям создавать правила и фильтровать трафик по данному типу протокола. Кроме того, в интерфейс создания правила для протоколов KRUG и GOOSE добавлены подсказки к заполняемым полям, позволяющие пользователю корректно задать параметры при создании правил для этих протоколов. Дополнительно для протокола GOOSE добавлена возможность настройки правила фильтрации по времени.

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В журнале Syslog добавлена возможность одним нажатием кнопки выгрузить сразу весь журнал. В журнал раздела «Обнаружение вторжений» добавлена расширенная возможность фильтрации логов, что позволяет пользователю в более удобном формате работать с зафиксированными событиями.

«Промышленный межсетевой экран нового поколения ARMA Industrial Firewall 3.7 в соответствии с планом развития продуктов компании продолжает непрерывное качественное развитие: появляется новая функциональность, добавляются для инспекции новые типы промышленных протоколов, проводятся тестирования на совместимость с ИБ-решениями других вендоров и т.д. - отмечает технический директор компании InfoWatch ARMA Игорь Душа. - Но главная цель всех инноваций остается прежней – помочь нашим клиентам обеспечить бесперебойную работу предприятий и выполнить технические меры Приказа №239 ФСТЭК России при максимальной автоматизации рутинных ИБ-процессов».