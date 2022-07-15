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Infowatch Arma и «Лаборатория простор» заявили о совместимости своих продуктов

Infowatch Arma и «Лаборатория простор» объявили о совместимости своих продуктов. В результате тестирования было установлено, что решения совместимы, а Infowatch Arma Industrial Firewall может использоваться для защиты информации в качестве межсетевого экрана и/или системы обнаружения вторжений для ПО «Простор».

ПО «Простор» реализует программную платформу расчетных сервисов валидации и анализа данных, оптимизационных расчетов, рекомендательных систем и верхнеуровневых систем управления для промышленных предприятий. Платформа содействует трансформации классических промышленных предприятий в «прозрачные», легко и оптимально управляемые, а также безопасные с точки зрения ИБ цифровые компании. Основатель и генеральный директор компаний «Институт энергетических систем» и «Лаборатория простор» Михаил Королев сказал: «Одной из наиболее важных задач нашей компании является создание и развитие отечественной платформы Индустрии 4.0 в рамках архитектуры интернета вещей (Industrial Internet of Things, IoT). Сейчас мы фокусируемся на электроэнергетике, перед которой стоят сложные и критически важные задачи для отрасли. Коллеги из Infowatch Arma также хорошо знают потребности энергетиков и удачно вписываются со своим решением в экосистему платформы «Простор».

Infowatch Arma Industrial Firewall — промышленный межсетевой экран нового поколения (NGFW) с поддержкой OpenVPN-ГОСТ. Решение предназначено для использования в промышленных сетях объектов КИИ для обнаружения и блокировки атак на АСУ ТП и системы SCADA в соответствии с требованиями приказа №239 ФСТЭК России.

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Игорь Душа, технический директор компании Infowatch Arma, отметил: «Результаты тестирования и сотрудничество придают новый импульс развитию нашего бизнеса. Идущее полным ходом импортозамещение, запрос на повышение эффективности работы промышленных предприятий, а также остро стоящая задача обеспечения ИБ на объектах КИИ, требуют как подтверждённой совместимости решений с участниками ИБ-рынка, так и плотной кооперации с поставщиками ИТ и IoT для промышленности, в частности, электроэнергетики».

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