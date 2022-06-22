InfoWatch ARMA и АО НППКТ заявили о совместимости своих продуктов

Компании InfoWatch ARMA (входит в ГК InfoWatch) и АО «НППКТ» подписали официальное заявление о совместимости своих продуктов: Единого центра управления InfoWatch ARMA Management Console 1.1.2 и Операционной системы общего назначения «ОСнова», соответственно. Об этом CNews сообщили представители ГК InfoWatch.

В результате тестирования было установлено, что указанные продукты совместимы, а решение InfoWatch ARMA устанавливается и корректно функционирует под управлением ОС «ОСнова». Результаты тестирования отражены в протоколе испытаний от 21 апреля 2022 г., подтверждены актом завершения работ от 21 апреля 2022 г.

ОСОН «Основа» — отечественная защищенная операционная система, предназначенная для построения защищенных автоматизированных систем, обрабатывающих конфиденциальную информацию и персональные данные. Включена в «Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных». Имеет сертификат соответствия ФСТЭК России по 4 уровню доверия.

InfoWatch ARMA Management Console — единый центр управления системой защиты InfoWatch ARMA. Позволяет централизованно обновлять продукты системы защиты InfoWatch ARMA и управлять их конфигурацией, а также значительно повышать скорость обнаружения киберугроз и расследования инцидентов. Включен в единый реестр российского ПО Минцифры России.

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«Подписанный документ о совместимости продуктов в контексте активного движения вперед ИБ-сообщества страны в рамках программы импортозамещения в целом, и решений для защиты объектов КИИ в частности, представляется нам одним из важных условий обеспечения стабильности работы средств безопасности на промышленных объектах», — сказал Игорь Душа, технический директор компании InfoWatch ARMA.

Коммерческий директор АО НППКТ, Игорь Морозов: «В настоящее время нами, совместно с InfoWatch ARMA формируется полноценная экосистема информационной безопасности на базе операционной системы “ОСнова”. По этой причине для нас крайне важно, чтобы пользователи современных систем информационной защиты InfoWatch ARMA, были уверены в стабильности работы и надежности таких продуктов. Проделанная работа и совместное заявление о совместимости наших программных продуктов однозначно гарантирует такую стабильность».