Разделы

Бизнес
|

InfoWatch Arma заключила партнёрское соглашение с «Тринити»

InfoWatch Arma начала сотрудничество с «Тринити» в части расширения линейки используемых аппаратных платформ и обеспечения рынка защищенными программно-аппаратными комплексами (ПАК) российского производства.

Серверы «Тринити» российского производителя ИТ-оборудования используются для установки программного обеспечения InfoWatch Arma – промышленного межсетевого экрана нового поколения InfoWatch Arma Industrial Firewall и единого центра управления системой защиты InfoWatch Arma Management Console.

«Сегодня, в условиях нарастания угроз компьютерных атак, особенно важно иметь надежных поставщиков оборудования, способных осуществить стабильные поставки надежного оборудования в адекватный срок. В рамках нашего сотрудничества с компанией «Тринити» на производимые ею серверы мы устанавливаем межсетевой экран InfoWatch Arma Industrial Firewall, способный решать различные задачи по защите от сетевых угроз безопасности информации. Работу межсетевого экрана дополняет InfoWatch Arma Management Console, используемая в качестве единого центра управления системой защиты и позволяющая организовать реагирование на инциденты информационной безопасности. Она информирует сотрудников о происходящих событиях и инцидентах, служит в качестве единого интерфейса для проведения расследований», – сказал директор по развитию продуктов InfoWatch Arma Игорь Душа.

Внедрение решений InfoWatch Arma обеспечивает высокий уровень безопасности компаний и позволяет использовать ПАК для решения любых задач, в которых требуется защищенная инфраструктура. В том числе, это относится к контролю самых современных систем Индустрии 4.0, обеспечивающих максимальную автоматизацию процессов.

Александр Голубчиков, МегаФон: Популярность набирают облачные решения и кибершеринг для расширения концепции SecaaS
Безопасность

«Мы благодарны нашему партнеру, компании InfoWatch Arma, за оказанное доверие и рады расширять сотрудничество по направлению создания отечественных программно-аппаратных комплексов для нужд промышленности. «Тринити» почти 30 лет обеспечивает российские компании необходимыми ИТ-решениями для успешного функционирования их бизнеса и для нас важнейшая задача поставлять качественные и надежные решения для наших клиентов. На сегодняшний день мы видим необходимость создания полностью российских решений для обеспечения надежности функционирования и сотрудничество с InfoWatch Arma позволит нам поставлять комплексные решения, отвечающие потребностям российских компаний и всем требованиям импортонезависимости», – сказал технический директор «Тринити» Игорь Абрамов.

Серверы «Тринити ER» включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга. Эта линейка серверов представляет собой классические двухпроцессорные серверы на процессорах Intel Xeon Scalable, которые поддерживают до 2 ТБ ОЗУ. Они могут использоваться как высокопроизводительные AllFlash-системы и хранилища большого объема (с магнитными дисками до 16 ТБ). Возможна также установка GPU-ускорителей для обеспечения более высокой производительности, например, под задачи построения нейросетей. Серверы поддерживают отечественные ОС и системы виртуализации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-компания Потанина вышла на освободившийся рынок, набрав бывших сотрудников Siemens и Schneider Electric

Клиенты российских банков под угрозой. За их данные обещают иностранный паспорт и переезд на Запад

Россиянам с мощными ПК предлагают зарабатывать десятки тысяч в год

РЖД полностью перестали закупать зарубежный софт

Московским школам раздавали неотфильтрованный интернет. ИТ-подрядчик извернулся и сумел скостить штраф в 4 раза

Старикам в ИТ не место. 50-летние специалисты стали исчезающим видом

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона TECNO Spark 9 Pro Sport Edition: техно-дизайн нового сезона

Лучшие SSD емкостью 1 ТБ: выбор ZOOM

Лучшие смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще