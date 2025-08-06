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Королев Михаил


УПОМИНАНИЯ


06.08.2025 В России создана система для обнаружения БПЛА над городом по издаваемым звукам 1
15.07.2022 Infowatch Arma и «Лаборатория простор» заявили о совместимости своих продуктов 1
11.04.2012 Метро Питера оборудовали инфоматами - как в Москве, но лучше 1
31.07.2009 Dr.Web AV-Desk защищает клиентов «Матрицы» от вирусов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Королев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

Питерская группа связистов 435 1
Лаборатория Простор 1 1
Dr.Web - Доктор Веб 1265 1
InfoWatch - Инфовотч 1055 1
AMT Group - АМТ-Груп 392 1
Петербургский метрополитен ГУП 142 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4583 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1004 1
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2203 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6178 1
Информационный киоск - информационный терминал - инфокиоск - инфомат 501 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12722 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69827 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54418 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1110 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6000 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 611 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29927 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1356 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1097 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 679 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32628 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21561 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7605 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 426 1
Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 390 1
Dr.Web AV-Desk 147 1
InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 40 1
OpenVPN 70 1
Москалева Татьяна 73 1
Душа Игорь 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 151689 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44701 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18103 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 668 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4825 1
Энергетика - Energy - Energetically 5342 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2737 1
Транспорт общественный - Метрополитен - подземка, metro, subway, underground 586 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5118 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2712 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1297 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1050 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376347, в очереди разбора - 746222.
Создано именных указателей - 179939.
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