Получите все материалы CNews по ключевому слову
Королев Михаил
УПОМИНАНИЯ
Королев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Питерская группа связистов 435 1
|Лаборатория Простор 1 1
|Dr.Web - Доктор Веб 1265 1
|InfoWatch - Инфовотч 1055 1
|AMT Group - АМТ-Груп 392 1
|Петербургский метрополитен ГУП 142 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4583 1
|Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1004 1
|Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 390 1
|Dr.Web AV-Desk 147 1
|InfoWatch - ARMA Industrial Firewall GFW - InfoWatch ARMA Стена (NGFW) - комплекс решений по защите промышленного интернета 40 1
|OpenVPN 70 1
|Москалева Татьяна 73 1
|Душа Игорь 23 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151689 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44701 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18103 1
|Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 668 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1376347, в очереди разбора - 746222.
Создано именных указателей - 179939.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.