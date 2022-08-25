OCS Distribution представляет партнерам решения для бизнес-аналитики от «Инфомаксимум»

OCS Distribution, отечественный ИТ-дистрибьютор, расширяет продуктовый портфель программных продуктов и представляет партнерам-интеграторам новинку – систему активной бизнес-аналитики от российского разработчика, компании «Инфомаксимум». Proceset, флагманское решение вендора, обеспечивает полный аналитический цикл: от сбора и загрузки данных до аналитики и автореагирования. Решение входит в Единый реестр Российского ПО. Об этом CNews сообщили представители OCS Distribution.

Proceset включает в себя четыре функциональных модуля: Business Intelligence, Process Mining, Task Mining и Automation.

Business Intelligence – инструмент для создания аналитических отчетов. BI работает на основе технологии, позволяющей рассчитывать ключевые показатели эффективности (KPI) и визуализировать их динамику для принятия бизнес-решений. В отличие от традиционного BI, данные в котором обрабатываются с задержками, система активной бизнес-аналитики Proceset обновляет все показатели автоматически или с настроенной периодичностью, позволяя автоматически запускать заданные действия в зависимости от изменений текущего состояния.

Process Mining – инструмент для процессной аналитики и контроля качества выполнения бизнес-процессов. Технология Process Mining обращается к информационным системам компании для проведения достоверного анализа всех внутренних процессов. Построение специальных моделей данных позволяет восстановить реальные действия и найти в них отклонения. Информацию, полученную при анализе, можно использовать для ускорения процессов и повышения их прозрачности, сокращения операционных затрат и оценки потенциального эффекта от оптимизации.

Task Mining – инструмент для мониторинга бизнес‑действий сотрудников с целью анализа трудозатрат на операции и последующего поиска способов оптимизации. Task Mining фиксирует бизнес-действия пользователей за компьютером, детализируя их до уровня элементарных, типа кликов мышью, заполнения полей в программах и переключения между приложениями, таким образом формируя полноценную карту процессов и операций без «слепых зон». Её анализ позволяет повышать бизнес-эффективность с помощью оптимизации алгоритмов выполнения каждого действия.

Automation – инструмент для автоматизации действий и принятия бизнес‑решений на основе анализа данных и заложенных сценариев реакции на события.

Proceset позволяет пользователям максимально легко настраивать аналитические отчеты – система имеет понятный интерфейс, при этом создание отчетов не требует навыков программирования. Продукт оснащен простым конструктором скриптов автоматизации – скрипты выполняют заложенные действия максимально быстро, а их создание также не требует написания кода. Все данные поступают в систему в режиме реального времени и тут же обрабатываются. Мониторинг действий сотрудников работает в фоновом режиме и не замедляет работу компьютеров, при этом детально анализируя все операции и собирая только необходимую информацию, сохраняя приватность персональных данных.

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Продвижением системы Proceset в дилерский канал занимается департамент информационной безопасности и программного обеспечения OCS Distribution. Команда продуктовых специалистов и технических экспертов проводит необходимые консультации, подбирает смежные решения для корректной и эффективной взаимной интеграции, помогает в получении демо и проведении пилотов у вендора, организации презентаций продукта заказчику. Всем партнерам OCS доступен и широкий пул дистрибьюторских сервисов, от финансовых и юридических до маркетинговых и технических. С полным перечнем услуг для партнеров можно ознакомиться на сайте компании.

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«Инфомаксимум» – российский разработчик программных решений в области бизнес-аналитики. Флагманский продукт – система активной бизнес-аналитики Proceset. В рамках единой платформы клиенты получают доступ к таким возможностям как Business Intelligence (BI), Process Mining, Task Mining и Automation. Решения «Инфомаксимум» применяются в банковском секторе, общих центрах обслуживания, промышленности, ритейле, телекоме и т.д.

OCS Distribution – лидер российского ИТ-рынка согласно рейтингу CNews-100, в котором занимает первое место. Основана в 1994 г. Занимается дистрибуцией ИТ- и телеком-оборудования, ПО, бытовой техники и электроники. Всего в портфеле продукция более 450 вендоров, среди которых большой стек российских решений, включая собственный бренд Nerpa. В 2021 г. предложила рынку сервисы в области инженерии, финансов, производства, логистики, маркетинга. В Москве создана производственная площадка площадью 800 кв. м. OCS имеет региональную сеть офисов в 26 городах России и в Казахстане. Партнерская база OCS Distribution насчитывает более 7000 компаний России.