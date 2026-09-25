«РусГидро» повышает эффективность бизнес-процессов с помощью платформы Proceset

«РусГидро» внедрило специализированное программное обеспечение Proceset для анализа бизнес-процессов и повышения их эффективности. Решение внедрялось совместно с вендором системы – российским разработчиком «Инфомаксимум». Об этом CNews сообщили представители «РусГидро».

На платформе компания изучает, как в действительности выполняются рабочие задачи: в какой последовательности, сколько времени на них уходит, где и как возникают задержки. Это позволяет выявлять отклонения от нормативов, оценивать трудозатраты и находить резервы для повышения эффективности. Подход охватывает как сквозные процессы, так и отдельные операции, и уже применяется в закупках и общем центре обслуживания.

Анализ построен на двух уровнях. Process Mining показывает процесс целиком – как он идет от начала до конца и где отличается от прописанной логики. Task Mining разбирает действия сотрудников внутри отдельных этапов. Вместе они дают полную картину: от общего маршрута до конкретной операции.

Process Mining в «РусГидро» применили к закупкам. Для этого объединили данные за пять лет – от формирования заявки до исполнения договора и оплаты. Анализ показал возвраты на доработку, затянувшиеся переходы между этапами, нарушения сроков и расхождения фактических маршрутов с регламентированными. На одном из маршрутов нашли возможность сократить цикл на 14%.

Task Mining используют в общем центре обслуживания. Он помогает нормировать трудозатраты по группам, повышать точность данных и оценивать производительность в динамике. Фактические трудозатраты становятся основой для нормативов, контроля отклонений и планирования численности.

Сейчас компания анализирует процессы, когда они уже завершены. Следующий этап — следить за ними прямо во время выполнения. Это позволит следить за процессом, выявлять отклонения и принимать меры до его завершения. Например, так можно будет контролировать оплату: если что-то задерживается, система сообщит об этом вовремя. Такой подход называют Process Intelligence. Он объединяет данные о процессе, искусственный интеллект и механизмы выполнения действий, чтобы прогнозировать отклонения и реагировать на них. При этом значимые решения должны оставаться под контролем человека.

Сергей Хомяков, директор Департамента информационных технологий и цифрового развития «РусГидро»: «На основе связанных операций мы собираем в TaskMining целостные процессы по отдельным направлениям. На примере налога на имущество можно проследить весь процесс от расшифровки расчета до подготовки уведомления и декларации, а также увидеть затраты на каждом этапе процесса. Это дает нам объективную картину для управленческих решений – от корректировки нагрузки на персонал до планирования дополнительных ресурсов».

Александр Бочкин, генеральный директор «Инфомаксимум»: «Для искусственного интеллекта важен не только объем данных, но и их связь с реальным процессом. Process Mining и Task Mining от Proceset дают этот контекст. В сочетании с ИИ и механизмом исполнения решений это создает замкнутый управленческий контур – от распознавания ситуации и прогноза до действия и измерения результата».