Росгосстрах применяет Proceset для анализа и оптимизации операционной деятельности

Росгосстрах продолжает цифровую трансформацию, используя Task Mining (аналитику бизнес-операций) для поиска точек оптимизации. С помощью платформы Proceset от Инфомаксимум компания выявила зоны потерь, оценила потенциал изменений и получила измеримый эффект.

По оценке компании, до 30% времени офисных сотрудников в крупных организациях могло приходиться на операции, не создающие ценности. В связи с этим было принято решение использовать Task Mining (аналитику бизнес-операций) как инструмент для поиска, проверки и приоритизации гипотез изменений на основе данных о фактическом выполнении операций.

«Мы пошли по классическому сценарию и начали с пилота в ОЦО, что позволило подтвердить догадки о потенциале оптимизации. При этом было важно не просто посмотреть «изнанку» работы, а встроить Task Mining в продуктовую логику. Для этого была сформирована кросс-функциональная команда с участием бизнеса, ИТ и аналитиков, чтобы выявленные гипотезы сразу переходили в контур изменений компании», — поделился Сергей Волков, начальник управления операционных технологий Росгосстраха.

По итогам пилота в ОЦО было заявлено 7 гипотез оптимизации, из которых фактически удалось реализовать 38% потенциала, а выработка по ручному вводу договоров АКП на одного сотрудника выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«После успешного пилота Proceset был введен в промышленную эксплуатацию, и мы расширили анализ на 3 блока — БУУ, ДУВсК и БМС. В общей сложности было предложено более 30 гипотез, а максимальный потенциал оптимизации по этим блокам оценен в 40%, 32% и 38%, совокупно — до 35%, — отметил Сергей Волков. — Для нас было важно не только увидеть зоны потерь, но и сразу отделить реализуемые изменения от гипотез, которые потребуют слишком сложных или дорогих доработок».

В нынешнем году Росгосстрах планирует применить Task Mining еще к 3 направлениям, продолжить работу по ранее выявленным гипотезам и развивать процессное управление в ОЦО для более точного управления численностью и расчета аллокации на продукты и каналы продаж.

«Одна из ключевых задач для многих компаний сейчас — сокращать издержки без потери управляемости и качества процессов. Для этого нужно видеть не только общую картину, но и стоимость конкретных операций и изменений. Proceset как раз помогает бизнесу принимать такие решения не вслепую, а на основе фактических данных», — резюмировал Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум.