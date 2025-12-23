Банк Уралсиб оценил итоги применения системы активной бизнес-аналитики Proceset

Банк Уралсиб провел пилотирование и оценил результаты применения системы активной бизнес-аналитики Proceset для анализа производительности нового отечественного программного обеспечения и проверки гипотез о причинах различий в эффективности работы сотрудников из разных локаций.

Уралсиб последовательно развивает свои IT-системы, в том числе переводит процессы на отечественное программное обеспечение. Банковские процессы не терпят простоев и ошибок, которые могут привести к снижению клиентской лояльности. Именно поэтому надежность и функциональность новых систем должна быть безупречной. «В рамках пилотной эксплуатации нового отечественного программного продукта мы увидели заметный разброс производительности сотрудников, работающих в системе из разных локаций, включая удаленный формат. Использование традиционных методов выявления и анализа факторов влияния было слишком ресурсоемким и затратным. При этом новое ПО должно было быть внедрено в сжатые сроки при полной сохранности текущих процессов», — рассказал Максим Сарычев, заместитель руководителя Фабрики эффективности Банка Уралсиб.

Поэтому банк принял решение провести детальное исследование факторов, влияющих на производительность работы сотрудников в новом ПО, и проверить гипотезы технологическими способами. Кейсом для проекта стала оценка времени отклика системы в разных условиях работы и анализ причин разброса эффективности. Используемым программным продуктом стала система активной бизнес-аналитики Proceset от российского вендора Инфомаксимум.

«Мы сформировали фокус-группу из более двух десятков сотрудников и с помощью Task Mining оцифровали время отклика нового ПО при разных сценариях подключения – напрямую из клиентского приложения и через терминальный сервер, сравнили показатели в офисе и на «удаленке», а также зафиксировали фактическую активность пользователей, – поделился Максим Сарычев. — Это дало нам возможность оценить совокупность технических и организационных факторов, влияющих на производительность системы и принять соответствующие решения».

«Проект с Банком Уралсиб – пример того, как Task Mining помогает получить объективную картину работы сотрудников, – отметил Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум. – Это помогает командам быстрее находить причины отклонений, принимать решения на основе фактов, а не гипотез, и значительно повышать эффективность работы».

По итогам проекта были сформированы гипотезы по улучшению программного обеспечения и процесса, а также подготовлены предложения по развитию функциональности Proceset. Пилот признан успешным.

Банк Уралсиб планирует дальнейшее использование системы активной бизнес-аналитики – для оценки времени отклика при смене программного обеспечения, проверки гипотез о трудозатратах и решения ситуативных задач в части процессной аналитики