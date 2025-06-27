Искусственный интеллект и Task Mining могут увеличить ВВП России на 14,8 трлн рублей к 2030 году

Эффект от использования связки технологий искусственного интеллекта и Task Mining может составить до 14,8 трлн руб. совокупного прироста ВВП России к 2030 г. при благоприятном сценарии. Такой прогноз представлен в аналитическом исследовании ИТ-компании «Инфомаксимум». Об этом CNews сообщили представители «Инфомаксимума».

«ИИ — ни в коем случае не изолированная технология. Фактически мы можем говорить о ситуации, когда искусственный интеллект улучшает Task Mining, а Task Mining позволяет делать ИИ-инструменты более точными, управляемыми и результативными. Таким образом, максимальную экономическую эффективность в масштабах страны способна принести именно синергия ИИ c другими технологиями», — сказал Александр Бочкин, генеральный директор «Инфомаксимум».

Сейчас как минимум 54% крупных российских компаний внедрили искусственный интеллект хотя бы в одну из функций. По результатам опроса представителей крупного бизнеса, проведенного «Инфомаксимум», было выявлено, что 79% респондентов интегрируют и планируют интегрировать генеративный ИИ для повышения эффективности сотрудников, снижения аналитических барьеров, управления базами знаний и улучшения клиентского обслуживания. 67% используют чат-боты в качестве цифровых помощников для бизнес-пользователей, а 28% предпочитают технологии машинного обучения для предиктивной аналитики и оптимизации задач.

Стоит отметить: 93% топ-менеджеров считают, что эффективное внедрение искусственного интеллекта возможно только с контекстуализацией работы компании, когда в модели загружены объективные и релевантные данные. ИИ-автоматизация без прозрачности на уровне мельчайших действий сотрудников рискует закрепить многочисленные ошибки и не достигнуть желаемых результатов.

«Главная причина провала проектов внедрения ИИ — качество исходных данных и отсутствие прозрачности при анализе действий сотрудников. В таком случае доля неудовлетворительных результатов при внедрении ИИ в enterprise-сегменте составляет более 70%. Решить проблему можно с помощью технологии Task Mining», — сказал Александр Бочкин.

Task Mining — технология, анализирующая действия пользователей за рабочими компьютерами и группирующая их в операции в автоматическом режиме. Это помогает бизнесу выявлять наиболее трудозатратные, длительные и дорогостоящие операции, чтобы автоматизировать или оптимизировать их. Task Mining особенно эффективен в отраслях с высокой плотностью ручного труда, сложными цепочками согласований и большим объемами взаимодействий с ИТ-системами. Среди них — финтех, телеком, ритейл, логистика и производство, и др.

«К примеру, связка ИИ и Task Mining может быть использована для создания автономных ИИ-агентов, закрывающих целые функции и обученных на реальных корпоративных данных», — сказал Александр Бочкин, генеральный директор «Инфомаксимум».

Согласно исследованию «Инфомаксимум», применение Task Mining способно повысить эффективность внедрения ИИ на 28%. По уточненным в апреле 2025 г. данным Росстата ВВП России составляет 201,15 трлн руб. При реализации благоприятного сценария совокупный экономический эффект от использования искусственного интеллекта в связке с аналитикой операций может составить 14,8 трлн руб. к 2030 г.

Таким образом, использование продвинутых аналитических инструментов в связке с искусственным интеллектом может способствовать структурной перестройке российской экономики и принести дополнительные экономические эффекты, объем которых составляет до 7,4% от текущего уровня ВВП России.

Методология

Прогнозные оценки опираются на данные исследования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», согласно которому совокупный прирост валового внутреннего продукта Российской Федерации к 2030 г. может составить 11,6 трлн руб. Данный показатель принят в качестве базовой расчетной величины.

На основе внутренней аналитики и обобщенной выборки клиентских проектов компании «Инфомаксимум» установлено, что использование технологии Task Mining в связке с инструментами искусственного интеллекта обеспечивает дополнительное повышение эффективности бизнес-процессов на 28%.

Максимальный прирост возможен при реализации благоприятного сценария, включающего широкомасштабное внедрение ИИ-решений в ключевых отраслях экономики и достижение высоким числом компаний зрелого уровня цифровой трансформации.