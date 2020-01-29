Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бусыгин Александр
УПОМИНАНИЯ
Бусыгин Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Oracle Corporation 6803 1
|Diasoft - Диасофт 985 1
|ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 306 1
|ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 108 1
|ВТБ - ВТБ24 668 1
|ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2934 1
|ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
|Шабанин Игорь 10 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Бутмалай Дмитрий 13 1
