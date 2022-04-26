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Navicon расширяет аналитический портфель продуктами на базе Open Source

Системный интегратор и разработчик Navicon в рамках сотрудничества с компанией Arenadata будет внедрять в российских компаниях многофункциональную платформу сбора, хранения и обработки данных Arenadata EDP. Клиенты Navicon получат доступ к стеку разнопрофильных продуктов для работы с Big Data, построенных на базе технологий Open Source. Об этом CNews сообщили представители Navicon

Стратегическое партнерство Navicon и российского разработчика Arenadata позволит интегратору дополнить портфель продуктов отечественными решениями для хранения и обработки крупных массивов данных.

«При выборе партнера мы смотрим на функциональность продукта, его надежность, возможности масштабирования, а также наличие road map — стратегии его развития. Arenadata полностью соответствует этим критериям. Компания не только первой на российском рынке создала свой корпоративный продукт на базе популярного проекта с открытым кодом Greenplum, но и регулярно выпускает на рынок новые решения в ответ на актуальные запросы рынка. С Arenadata EDP наши клиенты смогут в сжатые сроки развернуть современную и гибкую инфраструктуру для работы с данными и реализовать концепцию data-driven бизнеса», — сказала партнер по управлению департаментом бизнес-аналитики Navicon Мария Аверина.

Корпоративная платформа Arenadata EDP (Enterprise Data Platform) оптимально подходит для построения высоконагруженных хранилищ данных или фабрик данных в крупных организациях, а также является технологической основой для реализации проектов в области интернета вещей, искусственного интеллекта и машинного обучения. В состав платформы входят продукты для хранения, загрузки и обработки данных, анализа и полнотекстового поиска данных в режиме реального времени, распределенных вычислений в оперативной памяти, а также различные полезные инструменты для управления кластерами и нагрузкой. Продукты Arenadata обеспечены русскоязычной документацией и технической поддержкой корпоративного уровня в режиме 8/5 или 24/7. Также компания предлагает курсы для разработчиков, пользователей, аналитиков и администраторов продуктов Arenadata.

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«Мы рады сотрудничеству с партнером-интегратором с обширной экспертизой в сфере аналитики, который готов вместе с нами популяризировать отечественные продукты, созданные на базе технологий Open Source. Уже несколько лет наша компания разрабатывает и предлагает рынку решения, способные конкурировать с сильнейшими мировыми аналогами. Сегодня, когда хорошие отечественные продукты особенно необходимы российскому рынку, мы готовы предложить нашим партнерам и заказчикам зрелую многократно проверенную платформу для работы с данными», — отметил Антон Мартынов, директор по работе с партнерами Arenadata.

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