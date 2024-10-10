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Бизнес Цифровизация
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Beeline Cloud и Novardis стали стратегическими партнерами

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline Cloud и системный интегратор Novardis объявляют о заключении партнерского соглашения. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Партнерство направлено на расширение возможностей компаний и поддержку клиентов в их цифровой трансформации, предлагая решения для бизнеса. Beeline Cloud будет привлекать экспертизу Novardis для оказания консалтинговых услуг, включая разработку и внедрение комплексных ИТ-решений. В свою очередь, Beeline Cloud предоставляют сервисы для миграции в российские облака для заказчиков Novardis.

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«Наше сотрудничество с Novardis открывает новые перспективы для клиентов обеих компаний. Мы уверены, что благодаря объединению усилий в области облачных технологий, консалтинга и информационной безопасности, клиенты смогут получить не только масштабируемые платформенные решения, но и комплексную защиту от актуальных киберрисков. Мы рады рекомендовать Novardis как надежного партнера, который может помочь с реализацией сложных ИТ-проектов», — отметил коммерческий директор Beeline Cloud Сергей Кондратьев.

«Благодаря совместной работе, Novardis и Beeline Cloud смогут предложить клиентам передовые решения в сфере облачных технологий, что сегодня крайне важно для эффективной работы enterprise-сегмента. Мы надеемся, что наше партнерство поможет российским компаниям, ориентированным на цифровизацию своих бизнес-процессов, улучшить производительность и надежность своего ИТ-ландшафта», — сказал Эдгар Эшалиев, директор центра компетенций Novardis.

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