Beeline Cloud реализовал комплексный облачный проект для «МСП Лизинг»

Beeline Cloud завершил масштабный проект по миграции ИТ-инфраструктуры АО «МСП Лизинг» в облако. В сжатые сроки были развернуты виртуальный ЦОД, защищенные рабочие места и телеком-сервисы, что позволило компании ускорить обработку заявок на лизинг и повысить доступность услуг для малого бизнеса по всей России. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

«МСП Лизинг» – игрок на рынке льготного лизинга для микро- и малых предприятий. Для выполнения задачи по расширению доступности услуг компании требовалась ИТ-платформа, обеспечивающая автоматизацию ключевых бизнес-процессов. Beeline Cloud предоставил инфраструктуру в формате «as a service» (IaaS, DaaS, NaaS и т.д.), включая виртуальный ЦОД с отказоустойчивостью 99,99%, защищенные виртуальные рабочие места (VDI) и облачный офис, защищенный ГОСТ VPN канал и сервисы кибербезопасности, а также облачную телефонию и видеоконференцсвязь.

Проект реализован на 30% быстрее стандартных сроков благодаря слаженной работе команд. Ключевые эффекты включают снижение затрат на поддержку ИТ до 25% за счет виртуализации и оптимальных технических решений, ускорение обработки заявок клиентов благодаря автоматизации высокой производительности инфраструктурных сервисов, соответствие требованиям 152-ФЗ и ФСТЭК, а также возможность масштабирования.