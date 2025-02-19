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Индексная книга (каталог) CNews*
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Platformcraft Платформкрафт

Platformcraft - Платформкрафт


19.02.2025 Вышел ПАК нового поколения Tantor XData 2Y на базе оборудования Yadro 1
26.09.2024 Сеть «Росатома»: как строилась одна из первых CDN для внутрикорпоративного вещания 1
04.03.2024 «Билайн» объявляет о завершении антикризисной программы и представляет результаты 2023 года 2
30.10.2023 «Билайн» инвестировал в компанию Platformcraft 2

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Platformcraft и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 2
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 423 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 125 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 771 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 37 1
Ростелеком 9742 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 222 1
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные - Русатом Инфраструктурные решения 107 1
ВымпелКом - Хайв - Eshopmedia - Ешопмедиа 3 1
Everland - социальный бизнес-проект 19 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 1
ВымпелКом - Хайв 8 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15802 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7137 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13261 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8500 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 736 2
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API 336 1
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 59 1
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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13670 1
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6619 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7455 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2837 1
Картография и навигация - ГИС - Геоаналитика - Геопространственный анализ - Geospatial analysis - Geoanalytics - Геоаналитические сервисы 95 1
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1020 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11201 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24255 1
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IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1077 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4036 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3944 1
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 261 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 623 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5043 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1959 1
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 82 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4048 1
HoReCa - FoodTech - Фудтех - Производство, приготовление и доставка еды с использованием ИТ-решений 88 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4746 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5804 1
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DSP - Digital Signal Processor - Процессор цифрового сигнала - Digital Signal Processing - Технология обработки цифровых сигналов 333 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 357 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 120 2
ВымпелКом - Билайн AI - Beeline Artificial Intelligence - нейросеть 16 1
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FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты - OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 389 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация 623 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7643 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2133 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1376 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6424 1
LTV - Lifetime Value - CLV - Customer Lifetime Value - пожизненная ценность клиента 70 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1160 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5862 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1184 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2494 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2400 1
Кредитование - Коллекторское агентство - долговое агентство 315 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8535 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2270 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3172 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7026 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6154 1
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 52 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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