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Platformcraft DEPOT On-Premise
|28.02.2025
|Подтверждена совместимость российских программных продуктов — объектного хранилища PlatformCraft и СУБД Postgres Pro 1
|26.09.2024
|Сеть «Росатома»: как строилась одна из первых CDN для внутрикорпоративного вещания 1
Platformcraft и организации, системы, технологии, персоны:
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4180 1
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1970 1
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