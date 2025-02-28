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Platformcraft DEPOT On-Premise



28.02.2025 Подтверждена совместимость российских программных продуктов — объектного хранилища PlatformCraft и СУБД Postgres Pro 1
26.09.2024 Сеть «Росатома»: как строилась одна из первых CDN для внутрикорпоративного вещания 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Platformcraft и организации, системы, технологии, персоны:

Platformcraft - Платформкрафт 5 2
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 222 1
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 711 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4524 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2290 1
Россия - РФ - Российская федерация 145653 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8593 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2275 1
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Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7051 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6184 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14517 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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