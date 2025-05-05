PlatformCraft выходит на новый этап: ребрендинг и планы по развитию

Компания PlatformCraft, российский разработчик решений для хранения и доставки контента, объявила о ребрендинге продуктовой линейки. Обновление направлено на усиление идентичности бренда и систематизацию продуктового портфеля для корпоративных клиентов. Об этом CNews сообщили представители PlatformCraft.

В рамках ребрендинга три ключевых направления получили собственные названия: PC-media — облачная платформа для хранения, обработки и трансляции видеоконтента; PC-storage — объектное S3-хранилище для данных, резервных копий и архивов; PC-depot — On-Premise-решение для работы в изолированных инфраструктурах.

Также компания представила обновленный сайт с новым доменным именем. Это стало частью более широкой стратегии развития, направленной на повышение узнаваемости и расширение клиентской базы в сегментах B2B и B2G.

«Мы стремились к тому, чтобы каждый продукт был легко различим, ясно позиционировался на рынке и решал конкретные задачи бизнеса. Новый подход отражает зрелость нашей платформы и готовность к дальнейшему росту», – сказал генеральный директор компании Антон Аплемах.

PlatformCraft работает на рынке с 2012 г. Все решения зарегистрированы в реестре отечественного ПО, поддерживают российские архитектуры ARM и «Эльбрус», обеспечивают SLA 99,99% и подходят как для облачного, так и для локального размещения. Инфраструктура компании включает три дата-центра на территории России и более 5000 CDN-узлов для ускоренной доставки контента.