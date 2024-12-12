Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация
|

Beeline Cloud запустил бесплатный курс по Cloud DevSecOps

Beeline Cloud объявляет о запуске бесплатного образовательного курса Cloud DevSecOps, направленного на обучение разработчиков безопасному коду и интеграции принципов информационной безопасности в процесс создания приложений. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Курс ориентирован на разработчиков приложений, DevOps-инженеров и специалистов по безопасности программного обеспечения, желающих изучить основы DevSecOps. Программа включает десять уроков, которые знакомят участников с ключевыми аспектами безопасной разработки, и разбирает 25 типичных ошибок в коде на Java. В процессе обучения участники смогут задавать вопросы экспертам курса и получать поддержку.

Курс научит слушателей писать безопасный код на конкретных примерах, использовать подход DevSecOps в CI-процессах, а также применять статический и динамический анализ. Участники познакомятся с подходом Shift Left Security, который позволяет выявлять уязвимости на ранних этапах разработки, и изучат принципы безопасности контейнеров, актуальные для современных DevOps и облачных вычислений.

Программа курса состоит из трех разделов. Первый раздел посвящен основам DevSecOps и инструментам анализа безопасности кода. Во втором разделе рассматриваются ключевые принципы безопасной разработки, включая работу с уязвимостями, атаки CSRF и XSS, а также угрозы, связанные с использованием устаревших криптоалгоритмов и уязвимых компонентов. Третий раздел охватывает аспекты защиты приложений и API, включая управление секретами и методы обеспечения безопасности контейнеров.

Александр Глазков, «Диасофт»: Главная проблема с импортозамещением — у новых решений нет опыта эксплуатации в реальной жизни

ИТ в банках

Авторы программы — Николай Пискунов, ведущий разработчик Big Data и автор статей по разработке в Beeline Cloud, а также Михаил Марченко, руководитель центра компетенций сопровождения и построения процессов разработки «Билайна».

Обучение проходит в онлайн-формате, предоставляя слушателям возможность изучать материалы в удобном ритме. Зарегистрированные участники получают бессрочный доступ к видеолекциям, методическим пособиям и презентациям.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алиса Мельникова, «Сибур»: ИИ сократит время разработки новых материалов и рецептур на замену импортным

В Wildberries крупный сбой. Покупатели говорят о трудностях с выдачей заказов и оплатой покупок

Эффект «большого брата» увеличивает пропускную способность процесса на 10-20%

Россияне будут играть в видеоигры только через «Госуслуги» или с регистрацией по номеру телефона

Как власти сэкономили 700 млрд руб. на финансировании «Цифровой экономики»

В России выпустили первые школьные учебники по искусственному интеллекту

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Где легально читать и скачивать книги в 2024 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн

Обзор смартфона vivo iQOO Z9: мобильный гейминг с новым именем

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще