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Beeline Cloud запустил академию «вАЙТИ»

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline Cloud запустил Академию «вАЙТИ» – образовательную платформу, созданную для подготовки специалистов в области ИТ и облачных технологий. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Данный проект направлен на развитие грамотности и повышение квалификации российских ИТ-специалистов в области облачной инфраструктуры и сервисов информационной безопасности. В рамках Академии предлагаются курсы по самым актуальным направлениям, включая облачные технологии, DevOps и Kubernetes, управление данными, кибербезопасность и другие ключевые треки ИТ-индустрии.

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Основные преимущества особенности «вАЙТИ»: курсы разрабатываются ведущими экспертами отрасли и обновляются в соответствии с последними тенденциями и технологиями; в процессе обучения акцент делается на реальных задачах и кейсах, что позволяет применять полученные знания на практике; обучение проходит в удобном формате, что позволяет совмещать его с работой и другими обязательствами.

«Запуск Академии 'вАЙТИ' – важный шаг для развития рынка облачных технологий. Мы стремимся не только предоставлять качественные облачные решения, но и содействовать развитию профессионалов, которые будут формировать будущее всей отрасли. Уже более 8 тысяч человек обучились по различным программам подготовки и количество регистраций на курсы продолжает расти», – отметила директор по маркетингу Beeline Cloud Юлия Гусарова.

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