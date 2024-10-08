Beeline Cloud запустил проект по сохранению культурного наследия

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline Cloud запустил социальный проект «Городские легенды», направленный на цифровое воссоздание утраченных или измененных городских шедевров архитектуры по всей России. Компания расширяет миссию хранения и восстановления данных для бизнеса и переносит ее на культурное наследие, чтобы спасти важные исторические объекты и восстановить утраченные данные, которые разрозненно находятся в архивах и фотографиях. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

Миссия проекта

Многие исторические здания и архитектурные шедевры исчезли с карт российских городов, а некоторые — утрачены навсегда. «Городские легенды» стремятся воссоздать эти утраченные культурные ценности, показывая, как бы они выглядели в современном городском контексте. Цель — сохранить память о них для будущих поколений и предоставить возможность каждому горожанину увидеть, как эти объекты могли бы вписаться в городской пейзаж сегодня.

«Восстановление и сохранение данных — ключевые аспекты безопасности, которым мы уделяем особое внимание. При этом сохранность исторически значимых объектов культурного наследия, важных в масштабах всего человечества, определяет схожую параллель с бизнесом, когда безопасность данных выносится на первый план. Мы видим здесь особую связь, и она находит отражение в нашем проекте. Присоединяясь к «Городским легендам», вы вносите существенный вклад в формирование историко-культурного облика, что особенно важно для будущих поколений», — сказала директор по маркетингу Beeline Cloud Юлия Гусарова.

Совместный проект с активистами и специалистами

Проект строится на принципах коллективной работы с активистами, энтузиастами, историками и неравнодушными гражданами. Beeline Cloud приглашает людей, которые собирают архивные фотографии и материалы об утраченных зданиях, делиться этими данными через нашу платформу.

Проект уже привлек внимание профессиональных сообществ и специалистов, включая Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), Союз художников России, Санкт-Петербургский союз художников, Всероссийскую Ассоциацию историков искусства и художественных критиков (АИС), Международную Ассоциацию искусствоведов, Академию художеств, Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Петровскую Академию наук и искусств и школу живописи и рисунка Path your art. Эти организации выражают свою поддержку проекту, что подчеркивает его значимость не только для широкой общественности, но и для профессионалов, занятых в сфере сохранения культурного наследия.

Интерактивное участие пользователей

Любой пользователь может добавить свою «легенду» — объект, который представляет культурную или историческую ценность, — на интерактивную карту проекта. После модерации его можно будет увидеть на сайте и голосовать за его оцифровку. Beeline Cloud планирует оцифровывать новые объекты, набравшие наибольшее количество голосов, каждые два месяца.

Планы на будущее

В дальнейшем проект планирует расширить свою работу, в том числе на сохранение мозаик, витражей и панно, которые также подвержены риску исчезновения. Важным шагом станет сотрудничество с учащимися и выпускниками художественных школ, которые будут разрабатывать макеты утраченных объектов, основываясь на идее защиты данных. Эти проекты будут добавлены на интерактивную карту, а лучшие из них — реализованы и установлены в различных городах России.