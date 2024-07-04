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Beeline Cloud и «Оптимакрос» объявили о стратегическом партнерстве

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов Beeline Cloud и компания «Оптимакрос» объявили о стратегическом партнерстве, направленном на расширение возможностей корпоративного планирования и аналитики данных. Цель — создание передовых интегрированных решений для бизнес-анализа и стратегического управления. Об этом CNews сообщили представители «Оптимакрос».

Платформа Optimacros, предоставляющая комплексные инструменты для анализа и мониторинга данных, теперь будет функционировать на базе облачной инфраструктуры Beeline Cloud. Это позволит клиентам воспользоваться всеми преимуществами облачных технологий — повышенная надежность, усиленная безопасность и гибкое масштабирование.

Ключевые преимущества сотрудничества: аналитические инструменты Optimacros будут работать в защищенной среде Beeline Cloud; гибридная модель внедрения: возможность выбора между облачным и on-premise развертыванием с возможностью бесшовной миграции; высокий уровень защиты: облачная платформа Beeline Cloud сертифицирована по строгим стандартам информационной безопасности; адаптивность и стабильность: облачная инфраструктура Beeline Cloud обеспечивает бесперебойную работу и адаптивность к меняющимся потребностям бизнеса; интуитивность использования: совместные сервисы обеспечивают легкость внедрения и эксплуатации аналитических инструментов.

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цифровизация

«Мы рады нашему продуктивному сотрудничеству с «Оптимакрос». Интеграция передовых инструментов анализа и планирования с нашими облачными сервисами предоставит клиентам еще больше возможностей для эффективного управления данными и комплексного развития бизнеса», – сказал коммерческий директор Beeline Cloud Сергей Кондратьев.

«Облако Beeline имеет все необходимые сертификаты по информационной безопасности, что означает прохождение независимых экспертиз на соответствие требованиям ИБ и полное удовлетворение этим требованиям. Подтвержденное соответствие лучшим мировым практикам в области информационной безопасности является важным критерием для наших клиентов, а в некоторых случаях обязательным условием для начала работ», — отметила руководитель отдела информационной безопасности ГК «Оптимакрос» Ксения Бадмаева.

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