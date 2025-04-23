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Астраханцы чаще читают детективы, фэнтези и любовные романы

Цифровая экосистема МТС на основе данных книжного сервиса «Строки» ко Всемирному дню книги изучила читательские интересы жителей Астраханской области. Чаще всего астраханцы предпочитали читать книги в жанре детективов, фэнтези и любовные романы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За год жители Астраханской области в среднем провели в онлайн-библиотеке «Строки» 1,7 минут. Самый активный читатель успел прочесть за год 309 книг.

Наиболее популярным жанром у жителей Астраханской области стал жанр детективов. Также в топ-5 вошли фэнтези, любовные романы, современная литература и фантастика. В топе по количеству прочтений — книга Артема Каменистого «Адмирал южных морей», рассказ Эдгара Аллана По «Убийство на улице Морг», «Свет мой тишина» Татьяны Поляковой, «Лунная дорога в никуда» Людмилы Мартовой, а также книга Юрия Полякова «Гипсовый трубач. Дубль два».

В топ популярных авторов среди читателей из Астраханской области вошла Дарья Донцова, Татьяна Устинова, Владимир Поселягин, Дем Михайлов, Ерофей Трофимов.

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