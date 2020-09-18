Найден способ сделать сайт в интернете полностью «неубиваемыми» и вечными

Интеграция Cloudflare Always Online с Internet Archive

Американская некоммерческая организация Internet Archive («Архив интернета») и провайдер услуг сетевой безопасности Cloudflare нашли способ наладить непрерывную работу интернет-сайтов даже в случае полного отказа обеспечивающей их работу инфраструктуры. Об этом сообщило издание ZDNet.

Пользователи услуги Cloudflare Always Online смогут настроить автоматическую отправку имени хоста и адресов страниц своего сайта в Internet Archive для их последующей архивации. Последний, в свою очередь, обеспечит выдачу самой последней сохраненной копии сайта в ситуации, когда серверы владельца веб-ресурса окажутся недоступны. Таким образом, посетители сайта всегда будут иметь доступ к одной из последних его версий, несмотря на проблемы у хостинг-провайдера.

Важно отметить, что восстановленная копия «сложного» сайта, вероятнее всего, не будет полностью функциональной, поскольку в архив попадают только статические версии составляющих его страниц, то есть не подгружающие дополнительное содержимое при взаимодействии с ним пользователя.

«Машину времени» настроили работать на благо стабильности интернет-ресурсов

Internet Archive – это универсальная электронная библиотека, которая занимается сбором и хранением старых версий различных сайтов. На основе данных архива действует сервис «Машина времени» (Wayback Machine). Он позволяет увидеть, как в разное время выглядел тот или иной веб-ресурс, даже если он уже удален к моменту просмотра.

Cloudflare – это американская компания, предоставляющая услуги сети доставки содержимого (Content Delivery Network, CDN), защиту от DDoS-атак, безопасный доступ к ресурсам и серверы доменных имен (DNS).

Как работает Always Online

Always Online («Всегда онлайн») – это услуга, в рамках которой Cloudflare создает копии статических версий страниц сайта на тот случай, если отвечающий за его работу сервер по той или иной причине станет недоступен. В таком случае Cloudflare будет показывать посетителям ранее сохраненную на своих серверах копию сайта, а точнее его наиболее популярные страницы, до тех пор, пока сервер вновь не вернется к нормальной работе.

При отключенной опции интеграции с Internet Archive частота обновления кэша сайта может варьироваться от одного до семи дней, в зависимости выбранного владельцем плана. Включение функции позволит активировать дополнительный слой резервирования – синхронизация с Internet Archive будет производиться с периодичностью 5-30 дней.

История Internet Archive

Internet Archive был основан Брюстером Кейлом (Brewster Kahle) в Сан-Франциско в 1996 г. и до 1999 г. там хранились только копии веб-страниц, однако впоследствии были добавлены графические объекты, видео- и аудиоматериалы, ПО и т. д. Также сегодня Internet Archive располагает большой библиотекой публикаций и видеозаписей политического характера Political TV Ad Archive.

Материалы хранятся в архиве длительное время, доступ к ним бесплатный. По состоянию на сентябрь 2020 г. в Internet Archive насчитывается 330 млрд копий различных веб-страниц. Число зарегистрированных пользователей сервиса превышает 10 млн человек. Его поддержкой занимается команда из 150 человек. Организация гарантирует посетителям сайта приватность и, в частности, не применяет механизмы отслеживания поведения пользователя и не собирает IP-адреса.

До 2001 г. собранные копии сайтов в Internet Archive не были доступны широкой аудитории, но ситуация изменилась после запуска Wayback Machine.

В ряде случаев Wayback Machine дает возможность просмотреть материалы, доступ к которым, например, был ограничен на исходном сайте каким-либо регулятором. Обычно Internet Archive удаляет такие материалы по требованию правообладателей или владельцев ресурса-источника. Однако в октябре 2014 г. ресурс не прислушался к требованию Роскомнадзора удалить ролик экстремистского содержания, за что был на некоторое время заблокирован на территории России.

В 2016 г. организация Internet Archive решила сделать копию содержимого своего архива в Канаде, опасаясь последствий избрания Дональда Трампа президентом США.

В августе 2019 г. CNews писал о новой угрозе блокировки Internet Archive – на этот раз со стороны Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ). Причина – присутствие в контенте ресурса копий аудиокниг российских авторов Дмитрия Глуховского (вселенная «Метро 2033») и Дарьи Донцовой.

В июне 2020 г. четыре западных издателя подали в суд на «Архив интернета» в ответ на запуск им онлайн-библиотеки в помощь учащимся, лишенным доступа к обычным библиотекам из-за коронавируса.