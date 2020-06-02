Западные книжные издательства сживают со света «машину времени» интернета

Четыре западных издателя подали в суд на «Архив интернета» в ответ на запуск им онлайн-библиотеки в помощь учащимся, лишенным доступа к обычным библиотекам из-за коронавируса. Ресурс атаковали издательства из США, Франции и Великобритании – некоторые из них были основаны более 200 лет назад.

Инициатива наказуема

Проект «Архив интернета» (Internet Archive), запущенный в 1996 г. стал ответчиком по делу против четырех известных книжных издательств по вопросу нарушения им авторских прав. Камнем преткновения стал запущенный им сторонний сервис «Открытая библиотека» (Open Library), пишет портал The Verge.

Против «Архива интернета» выступили издательства Hachette (Франция, основано в 1826 г.), Penguin Random House (США, 2013 г.), Wiley (США, 1807 г.) и HarperCollins (Великобритания, 1989 г.).

Издательства-истцы в своем обращении в суд заявили, что «Открытая библиотека» представляет собой не только сервис по доступу к содержащейся в книгах информации, но еще и развитую схему по нарушению прав авторов книг или непосредственно самих издательств. «Без какой-либо лицензии или той или иной оплаты авторам или издателям “Архив интернета” сканирует печатные книги и затем выгружает эти незаконно отсканированные копии книг на свои серверы, что приводит к распространению этих копий через различные общедоступные веб-сайты», – отметили истцы в своем заявлении.

Электронные книги стали причиной иска к одному из старейших сервисов интернета

«Буквально при помощи кликов мыши каждый пользователь “Открытой библиотеки”, имеющий доступ к интернету, способен загрузить полноценные цифровые копии книг, защищенных авторскими правами», – добавили они, указывая на общий принцип работу сервиса.

Проект «Открытая библиотека» существует с 2006 г. и действует как свободный онлайн-архив, в котором хранятся скан-копии бумажных книг. В работе сервиса действует строгое ограничение – каждую книгу пользователь может скачать лишь единожды – такую форму распространения информации авторы проекта называют «контролируемым цифровым кредитованием» (controlled digital lending, CDL).

Internet Archive был основан Брюстером Кале (Brewster Kahle) в марте 1996 г. и до 1999 г. там хранились только копии веб-страниц, однако впоследствии были добавлены графические объекты, видео- и аудиоматериалы, ПО и т. д. До 2001 г. собранные копии не были доступны широкой аудитории, но ситуация изменилась после запуска сервиса Wayback Machine («Машина времени»).

Материалы хранятся в архиве длительное время, доступ к ним бесплатный. По состоянию на июнь 2020 г. в Internet Archive насчитывалось свыше 550 млрд копий различных веб-страниц, позволяющих увидеть, как выглядели популярные сайты несколько лет назад или найти информацию на том или ином ресурсе, доступную ранее, но позже по тем или иным причинам удаленную.

По словам Кале, его проект входит в топ-250 самых посещаемых веб-сайтов мира и является крупнейшим ресурсом своего профиля. Его поддержкой занимается команда из более чем 150 человек.

Без коронавируса не обошлось

Иск книжных издательств против «Архива интернета» стал ответной реакцией на «трансформацию» Open Library, напрямую связанной с пандемией коронавируса. 31 марта 2020 г. проект «Архива интернета» объявил о расширении и также получил второе название «Национальная библиотека на случай чрезвычайной ситуации» (National Emergency Library).

Главная страница бесплатной онлайн-библиотеки

В рамках изменений «Открытая библиотека» отменила все ранее действовавшие ограничения, позволив пользователям, зарегистрированным на сайте, скачивать любые книги в любом количестве и любое число раз. Таким образом, в свободном доступе оказались скан-копии почти 1,4 млн книг.

Авторы проекта пошли на этот шаг в ответ на сложившуюся в мире ситуацию с повсеместной самоизоляцией, из-за которой миллионы людей вынуждены учиться и работать, не выходя из дома, и не имея возможности взять нужную книгу в обычной библиотеке. В России режим самоизоляции был введен Президентом России Владимиром Путиным 25 марта 2020 г., за неделю до вступления в силу новых правил работы «Открытой библиотеки».

Проект подлежит закрытию

Трансформация «Открытой библиотеки» National Emergency Library – это временный шаг, на который «Архив интернета» пошел с целью обеспечения поддержки американским школьникам и студентам, вынужденным учиться в период пандемии коронавируса и лишенным доступа к школьным или обычным библиотекам. На момент запуска нового проекта авторы заявили, что возвращение «Открытой библиотеки» к прежним алгоритмам работы произойдет 30 июня 2020 г. или в день, когда власти США отменят карантин в стране, в зависимости от того, какое из этих событий произойдет раньше.

В библиотеке есть копии как современных, так и очень старых книг

По словам представителей «Архива интернета», решение о запуске National Emergency Library было принято в ответ на массовые запросы из школ и колледжей, ученики которых теперь лишены возможности одновременно читать требующиеся им книги. Они подчеркнули, что их инициатива получила поддержку со стороны около 100 частных лиц и организаций, в том числе и Массачусетского технологического института (MIT). Последний даже обеспечил доступ проекту National Emergency Library к собственным библиотечным архивам.

Реакция создателя «Архива интернета»

На момент публикации материала дата рассмотрения иска издательств против «Архива интернета» назначена не была. Основатель проекта Брюстер Кале в ответ на запрос The Verge назвал этот иск «разочаровывающим».

«Функционируя как библиотека, “Архив интернета” приобретает книги и предоставляет их в пользование, как это всегда делали обычные библиотеки. Судебные иски издателей против библиотек за предоставление книг в свободном доступе, в данном случае их защищенных авторским правом оцифрованных версий, когда школы и библиотеки закрыты, не входят в чьи-либо интересы», – сказал основатель «Архива интернета».

Российские издатели тоже ополчились на «Архив интернета»

Российские книжные издательства, как и западные, тоже выступают против «Архива интернета». Как сообщал CNews, в августе 2019 г. над проектом нависла угроза вечной блокировки на территории России.

Соответствующую инициативу проявила Ассоциация по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ). Причина блокировки – присутствие в контенте ресурса копий аудиокниг российских писателей – Дмитрия Глуховского (вселенная «Метро 2033») и Дарьи Донцовой. АЗАПИ действовала в интересах издателя ООО «Аудиокнига». На момент публикации материала «Архив интернета» в списке запрещенных сайтов не числился, и блокировка доступа к нему российскими провайдерами не осуществлялась.