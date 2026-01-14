Получите все материалы CNews по ключевому слову
Поселягин Владимир
СОБЫТИЯ
Поселягин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57451 1
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - КИОН Строки - МТС Строки - Книжный сервис 29 2
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 274 2
|МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 102 2
|Поляков Юрий 3 1
|Петросян Мариам 2 1
|Устинова Татьяна 9 1
|Донцова Дарья 18 1
|Полякова Татьяна 7 1
|По Эдгар Аллан 9 1
|Мартова Людмила 1 1
|Каменистый Артем 1 1
|Трофимов Ерофей 1 1
|Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 964 1
|Россия - ЮФО - Астраханская область 721 1
|Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1326 1
|Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1745 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1414405, в очереди разбора - 727862.
Создано именных указателей - 189490.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.