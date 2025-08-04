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Индексная книга (каталог) CNews*
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СалютДевайсы GigaChat GigaEmbeddings


УПОМИНАНИЯ


04.08.2025 «Пятерка» по русскому! Модель GigaEmbeddings открывает бизнесу новые возможности для ИИ-обработки текстов 1
13.12.2024 Сбербанк выложил в открытый доступ свои ИИ-технологии: код и веса теперь доступны всем пользователям 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

СалютДевайсы и организации, системы, технологии, персоны:

Hugging Face 30 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7810 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15927 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - RAG - Retrieval-Augmented Generation - генерация с извлечением данных, дополненной поисковой выдачей 56 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Audio devices - Акустика 1935 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 378 1
ONNX - The Open Neural Network Exchange 12 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2191 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4930 1
MLOps - NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 182 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12582 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7870 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5513 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4326 1
СалютДевайсы - GigaChat 282 2
СалютДевайсы - GigaAM - Giga Acoustic Model 6 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - GitVerse 40 1
Open Library - Открытая библиотека 14 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5577 1
Россия - РФ - Российская федерация 151648 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11234 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49903 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5116 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 909 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375924, в очереди разбора - 747675.
Создано именных указателей - 179630.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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