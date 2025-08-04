Получите все материалы CNews по ключевому слову
СалютДевайсы GigaChat GigaEmbeddings
УПОМИНАНИЯ
|04.08.2025
|«Пятерка» по русскому! Модель GigaEmbeddings открывает бизнесу новые возможности для ИИ-обработки текстов 1
|13.12.2024
|Сбербанк выложил в открытый доступ свои ИИ-технологии: код и веса теперь доступны всем пользователям 1
СалютДевайсы и организации, системы, технологии, персоны:
|Hugging Face 30 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375924, в очереди разбора - 747675.
Создано именных указателей - 179630.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.