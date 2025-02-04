Законопроект США: Сажать на 20 лет и штрафовать на миллионы долларов за помощь Китаю в развитии ИИ

В тюрьму за китайский ИИ

В США рассмотрят проект закона, по которому вкладывающимся в китайский ИИ и даже просто загружающим на свои устройства нейросетевые модели родом из Поднебесной можно будет штрафовать на серьезные суммы или даже отправить в тюрьму на долгие годы, пишет The Register.

Проект закона, получившего название Decoupling America’s Artificial Intelligence Capabilities from China Act (DAAICC), ставит своей целью предотвращение участия американских граждан и организаций в исследованиях в сфере искусственного интеллекта в интересах КНР, передачи интеллектуальной собственности, связанной с ИИ, китайским структурам и инвестирования в них. Его автором является сенатор-республиканец Джош Хоули (Josh Hawley), представитель штата Миссури.

Закон не просто ограничивает экспорт в Поднебесную технологий для развертывания ИИ-инфраструктуры, таких как полупроводники, но и импорт ИИ-технологий и интеллектуальной собственности из Китая в США.

Фото: wirestock / FreePik В США предложили сажать на 20 лет и штрафовать на миллионы долларов за помощь Китаю в развитии ИИ

Как отмечает The Register, это может касаться, к примеру, и открытых весов моделей машинного обучения (ядра модели), однако в законопроекте запрет на импорт данных такого типа прямо не прописан. Таким образом, в случае принятия DAAICC даже простое скачивание общедоступных ИИ-систем, таких как наделавшая шума большая языковая модель R1, недавно опубликованная китайской компанией DeepSeek, может стать незаконным. Как именно сенатор рассчитывает обеспечить соблюдение этого закона на практике, пока неизвестно.

Гигантские штрафы и сроки

Нарушителям прописанных в акте правил из числа физических лиц грозит наказание в соответствии с параграфом 1760 закона Export Control Reform Act от 2018 г., которым предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штрафа на сумму до $1 млн за каждый доказанный факт нарушения.

В законе также отдельно прописаны штрафы для граждан США и американских компаний, уличенных в передаче материалов исследований в области ИИ в Китай или проведения таких исследований в интересах КНР. На таких физических и юридических лиц можно будет наложить штраф на сумму до $100 млн. Кроме того, допускается отзыв любых лицензий, расторжение контрактов, отмена грантов, выданных федеральными агентствами США. Предусмотрены также персональные санкции в отношении официальных лиц и сотрудников компаний, вовлеченных в деятельность, виды которых перечислены в законе – штрафы на сумму до $1 млн.

Даже инвестирование, например, приобретение акций китайских компаний, окажется вне закона, если DAAICC в конечном счете получит одобрение Конгресса и президента США. Американцев, оказывающих финансовую поддержку китайским организациям, занимающимся разработкой систем ИИ, можно будет оштрафовать на сумму, эквивалентную двукратному размеру трансакции, совершенной в пользу китайской компании или $250 тыс. – в зависимости от того, какая из этих сумм больше в каждом конкретном случае. В некоторых случаях дело может перейти из плоскости гражданского права в уголовное, что влечет за собой увеличение суммы штрафа до 1$ млн и грозит фигурантам конкретного дела продолжительным тюремным сроком – вплоть до 20 лет.

Прорывная модель, которую может скачать любой желающий

DAAICC был подготовлен в конце января 2025 г. Примерно в то же время китайская компания DeepSeek опубликовала бесплатную большую языковую модель с открытым исходным кодом R1, по своим возможностям сопоставимую с коммерческой системой OpenAI o1.

Релиз спровоцировал падение американского фондового рынка, в частности, ценных бумаг производителя GPU Nvidia, на фоне заявлений DeepSeek, которые свидетельствовали о том, что расходы на обучение R1 оказались значительно более низкими в сравнении с понесенными западными ИИ-компаниями вроде Anthropic или OpenAI.

Помимо полной версии R1 с 671 млрд параметров, китайский разработчик также выложил в открытый доступ несколько дистиллированных (облегченных) моделей с 70 млрд, 32 млрд, 14 млрд, 8 млрд, 7 млрд и 1,5 млрд параметров. Эти варианты модели может развернуть локально и использовать по собственному усмотрению практически любой желающий, имеющий в своем распоряжении персональный компьютер со сравнительно современной потребительской видеокартой. Например, вариант R1 с 14 млрд (R1:14b) можно запустить на недорогом ускорителе Nvidia Geforce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти, выпуск которого стартовал осенью 2020 г.

Санкционная война между США и Китаем продолжается не первый год, однако в последнее время оба государства все чаще ужесточают обоюдные ограничения.

Как ранее писал CNews, в 2023 г. были введены экспортные ограничения США в отношении Китая. На то время ограничения запрещали продажу в Китай ускорителей вычислений Nvidia H800 и A800, разработанных специально для обхода предшествующего запрета на экспорт чипов для искусственного интеллекта (ИИ). На то время аналитики Bloomberg сообщали о том, что американские власти рассматривают введение квот на поставки продвинутых чипов, используемых в работе ИИ-технологий, определенным странам по соображениям национальной безопасности.